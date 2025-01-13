Чоловік переїхав у новий будинок: він був не в собі, прочитавши записку від сусіда (фото)

Несподіванкою для Бруно та його родини були дуже щирі та теплі вітання від місцевих жителів, які прийшли, щоб познайомитися з ними.

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Бруно Сілва з містечка Канзас-Сіті (США), який разом зі своєю сім'єю переїхав до нового будинку кілька тижнів тому, був здивований, побачивши у своїй поштовій скриньці записку від таємничого сусіда. Про цей випадок чоловік розповів в окремому дописі на платформі Reddit.

"Ми з сім'єю переїхали з маленького будинку до трохи більшого в старому районі міста наприкінці листопада", — розповів Сілва в інтерв'ю журналістам видання Newsweek.

Приємною несподіванкою для його родини були дуже щирі та теплі вітання від сусідів та інших місцевих жителів, які відразу прийшли, щоб познайомитися з ними.

Сусіди вразили

"Ми знали, що в цьому районі є кілька сімей, але те, як вони нас привітали, просто вражає. До нас постукали у двері три сусіди, щоб представитися, причому деякі з них були з дітьми. Один навіть приніс невеличкий подарунок", — розповідає господар.

Проте, мабуть, найбільш Бруно вразила сердечна записка, яку один з сусідів надіслав йому через кілька тижнів після переїзду — напередодні різдвяних свят.

Чоловік здивувався, отримавши зворушливу записку від сусідів Фото: Reddit

"Ласкаво просимо до нашого району та кварталу. Ми живемо за адресою ХХХХ і ще не зустрічалися, але хочемо запросити вас в гості у будь-який час. Знаємо, що переїзд може бути клопітким, а свята прекрасні, але ніколи не бувають безтурботними, тож знайте, що ми поруч. Щасливих свят", — йдеться у тексті.

Сілва не приховує, що це змусило його серце розриватися від емоцій.

"Я не знав, чого очікувати від району, куди переїжджав, але бачив людей, які робили все можливе, щоб моя сім'я відчувала себе бажаною. Вирішив поділитися цим, бо хотів, щоб інші люди також знали про цю доброту", — додав він.

Реакція глядачів

Користувачі мережі почали активно коментувати прочитану історію.

"Це приголомшливо! Так ви дізнаєтеся, що у вас чудові сусіди";

"Хотілося б, щоб більше сусідів були такими. Я щойно переїхав до нового штату. Мої сусіди здаються такими задушливими людьми";

"Я щойно переїхав і також зробив різдвяні гостинці для сусідів".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що власниця будинку випадково скосила смугу газону свого сусіда й розповіла про його неадекватну реакцію. Конфлікт між ними загострився аж настільки, що жінка задумалася над переїздом.

Крім того, неврівноважений чоловік, який місяцями тероризував багатоквартирний будинок у Нью-Йорку (США), начебто на зло сусідам вирішив підпалити житло.