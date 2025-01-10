Чоловікові подзвонив сусід, коли заглянув у вікно його закритого будинку (фото)

Користувачі мережі TikTok посміялися з цієї ситуації, поділившись своїми реакціями на відео.

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Сміті з Престона, що на північному заході Англії, нещодавно поділився вірусним відео, на якому показано, що відбувається в будинку, поки його немає. Деталі історії чоловік розкрив на своїй сторінці у TikTok.

Британець отримав дзвінок від сусіда, який повідомив, що до його оселі залетіла сова.

"Я працював на виїзді. На щастя, у сусіда був запасний ключ, то він прийшов на допомогу, щоб випустити її з мого будинку", — розповів Сміті в інтерв'ю Newsweek, відмовившись назвати своє повне ім'я.

У відео, яке отримало тисячі переглядів, можна побачити, як сова борсається у спальні, а його сусід намагається випустити птаха на волю. Зрештою, він одягнув рукавички та відчинив вікно, щоб випустити незвану гостю на волю.

Як з’ясувалося пізніше, сова впала в димохід будинку й опинилася в пастці. У коментарях автор написав, що це єдиний спосіб, як вона могла потрапити до будинку. За словами господаря, раніше цього не траплялося.

"Мій сусід подзвонив і сказав, що в моєму будинку застрягла сова", — написав автор ролика, прикріпивши емодзі зі смішним обличчям.

До речі, у світі існує понад 200 видів сов. Найпоширенішими з яких у Великій Британії та США є сіра сова. Спостереження за ними вдень є рідкістю, оскільки це нічні птахи. Саме тому Сміті був так здивований, коли отримав дзвінок від свого сусіда вдень.

Користувачі мережі TikTok посміялися з цієї ситуації, поділившись своїми реакціями на відео.

"На стільки питань ми коли-небудь отримаємо відповідь";

"Я б хотіла з ним подружитися";

"Схоже, у нього паніка".

Нагадаємо, какаду на прізвисько Міккі близько чотирьох тижнів тому потрапив у пастку в супермаркеті Coles, що на площі Макартура в Кемпбелтауні (Новий Південний Уельс, Австралія). Співробітники закладу марно намагалися спіймати незваного гостя, який влетів у торговий зал через вантажний док. Однак застосувати жорсткіші методи вилову не могли через обмеження, прописані у законі.

А от 19-річний африканський сірий папуга Фрості став місцевою знаменитістю у містечку Камборн (Велика Британія) й допоміг своєму хазяїну, 57-річному власникові бару Скотту Соуденому, успішно розвивати бізнес.