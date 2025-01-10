Мужчине позвонил сосед, когда заглянул в окно его закрытого дома (фото)

Пользователи сети TikTok посмеялись с этой ситуации, поделившись своими реакциями на видео.

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Смити из Престона, что на северо-западе Англии, недавно поделился вирусным видео, на котором показано, что происходит в доме, пока его нет. Детали истории мужчина раскрыл на своей странице в TikTok.

Британец получил звонок от соседа, который сообщил, что в его дом залетела сова.

"Я работал на выезде. К счастью, у соседа был запасной ключ, то он пришел на помощь, чтобы выпустить ее из моего дома", — рассказал Смити в интервью Newsweek, отказавшись назвать свое полное имя.

В видео, которое получило тысячи просмотров, можно увидеть, как сова барахтается в спальне, а сосед пытается выпустить птицу на волю. В конце концов, он надел перчатки и открыл окно, чтобы выпустить незваную гостью на волю.

Как выяснилось позже, сова упала в дымоход дома и оказалась в ловушке. В комментариях автор написал, что это единственный способ, как она могла попасть в дом. По словам хозяина, раньше этого не случалось.

"Мой сосед позвонил и сказал, что в моем доме застряла сова", — написал автор ролика, прикрепив эмодзи со смешным лицом.

Кстати, в мире существует более 200 видов сов. Самыми распространенными из которых в Великобритании и США является серая сова. Наблюдение за ними днем является редкостью, поскольку это ночные птицы. Именно поэтому Смити был так удивлен, когда получил звонок от своего соседа днем.

Пользователи сети TikTok посмеялись с этой ситуации, поделившись своими реакциями на видео.

"На столько вопросов мы когда-нибудь получим ответ";

"Я бы хотела с ним подружиться";

"Похоже, у него паника".

Напомним, какаду по кличке Микки около четырех недель назад попал в ловушку в супермаркете Coles, что на площади Макартура в Кэмпбелтауне (Новый Южный Уэльс, Австралия). Сотрудники заведения тщетно пытались поймать незваного гостя, который влетел в торговый зал через грузовой док. Однако применить более жесткие методы отлова не могли из-за ограничений, прописанных в законе.

А вот 19-летний африканский серый попугай Фрости стал местной знаменитостью в городке Камборн (Великобритания) и помог своему хозяину, 57-летнему владельцу бара Скотту Соуденому, успешно развивать бизнес.