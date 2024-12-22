"Была в восторге": хозяйка нашла сюрприз на верхушке новогодней елки (фото)

Владелица дома не могла поверить своим глазам. Своими впечатлениями она поделилась с американскими журналистами.

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Семья из Арлингтона (Вирджиния, США) поделилась удивительным фото, на котором показана сова, которая залетела в дом через дымоход и обосновалась на верхушке новогодней елки. Хозяйка поделилась подробностями этой истории с журналистами телеканала NBC Washington.

На фото, которое стало вирусным в интернете, можно увидеть, как незваная гостья смотрит прямо в камеру. Она опрокинула рождественскую звезду, чтобы освободить место для своих больших лап.

"Я зашла к нам на кухню, а там на детском стульчике сидела огромная сова", — рассказала в интервью владелица дома, которую зовут Саванна Бургойн.

Сова на елке Фото: Animal Welfare League of Arlington

Когда женщина прогнала птицу, она перелетела на верхушку дерева, чтобы занять более удобное место.

"Это волшебный рождественский момент. Сова чувствовала себя комфортно на верхушке дерева. Моя шестилетняя дочь была просто в восторге от ее присутствия", — прокомментировала этот инцидент мать.

Представители местной власти забрали сову из дома и выпустила на волю.

Представители местной власти забрали сову из дома и выпустила на волю Фото: Animal Welfare League of Arlington

Между прочим, совы имеют большие глаза и хорошо развитый слух. Как и у других хищных птиц, у них загнутый клюв, похожий на крючок, и острые когти на ногах. Перья у сов очень мягкие, поэтому летают они бесшумно.

Напомним, ранее Фокус писал о женщине из Глазго, которая была обманута в одном из супермаркетов британской сети Waitrose. Клиентка приобрела бутерброд с соленой говядиной в вакуумной упаковке, но когда открыла его, то увидела неприятный "сюрприз". Впрочем, пользователи соцсетей сначала даже не поняли, в чем именно заключается проблема.

А вот Эмили Канхем из Лондона (Великобритания) заплатила 120 фунтов стерлингов (около 6,2 тыс. грн) за коробку с таинственной посылкой и не могла поверить своим глазам, когда узнала, что лежит внутри.