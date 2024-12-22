"Була в захваті": хазяйка знайшла сюрприз на верхівці новорічної ялинки (фото)

Власниця будинку не могла повірити своїм очам. Своїми враженнями вона поділилася з американськими журналістами.

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Родина з Арлінгтона (Вірджинія, США) поділилась дивовижним фото, на якому показано сову, яка залетіла в будинок через димохід й влаштувалася на верхівці новорічної ялинки. Хазяйка поділилася подробицями цієї історії з журналістами телеканалу NBC Washington.

На фото, яке стало вірусним в інтернеті, можна побачити, як незвана гостя дивиться прямо в камеру. Вона перекинула різдвяну зірку, щоб звільнити місце для своїх великих лап.

"Я зайшла до нас на кухню, а там на дитячому стільчику сиділа величезна сова", — розповіла в інтерв'ю власниця будинку, яку звуть Саванна Бургойн.

Сова на ялинці Фото: Animal Welfare League of Arlington

Коли жінка прогнала птаху, вона перелетіла на верхівку дерева, щоб зайняти більш зручне місце.

"Це чарівний різдвяний момент. Сова відчувала себе комфортно на верхівці дерева. Моя шестирічна донька була просто в захваті від її присутності", — прокоментувала цей інцидент мати.

Представники місцевої влади забрали сову з будинку і випустила на волю.

Сови мають великі очі та добре розвинений слух. Як і в інших хижих птахів, у них загнутий дзьоб, схожий на гачок, та гострі кігті на ногах. Пір'я у сов дуже м'яке, тому літають вони безшумно.

Представники місцевої влади забрали сову з будинку і випустила на волю Фото: Animal Welfare League of Arlington

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жінку з Глазго, яка була ошукана в одному із супермаркетів британської мережі Waitrose. Клієнтка придбала бутерброд із солоною яловичиною у вакуумному пакуванні, але коли відкрила його, то побачила неприємний "сюрприз". Втім, користувачі соцмереж спершу навіть не зрозуміли, в чому саме полягає проблема.

А от Емілі Канхем з Лондона (Велика Британія) заплатила 120 фунтів стерлінгів (близько 6,2 тис. грн) за коробку з таємничою посилкою й не могла повірити своїм очам, коли дізналась, що лежить всередині.