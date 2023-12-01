Переплутали пакування. Жінка купила бутерброд з "сюрпризом" всередині (фото)

Ошукана клієнтка каже, що це був найгірший день у її житті. Втім, користувачі соцмереж спершу навіть не зрозуміли, в чому саме полягає проблема.

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Американка, яка живе у шотландському Глазго, була ошукана в одному із супермаркетів британської мережі Waitrose. Клієнтка придбала бутербродом із солоною яловичиною у вакуумному пакуванні, але коли відкрила його, то побачила неприємний "сюрприз". Деталями цієї історії жінка поділилась на своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter).

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"Замість бутерброда з м’ясом, я отримала вегетаріанський сендвіч з буряком, сиром ементаль у поєднанні з корнішонами, салатом та гірчицею", – пише розлючена жінка у дописі й додає, що це був найгірший день у її житті.

Підписників американки також ввело в оману пакування. Спершу вони навіть не могли зрозуміти, в чому саме полягає проблема.

"Мені знадобилося так багато часу, щоб зрозуміти, що не так з цим фото. Я знову і знову бачила солену яловичину, перш ніж зрозумів, що це не м'ясо, а буряк", "Здається, вони переплутали пакування", "Не можу цього зрозуміти. Когось чекає звільнення", "По-моєму, це просто злочином проти начинок для бутербродів", – пишуть користувачі мережі під фото.

Допис жінки зібрав на момент публікації 160 тисяч переглядів та майже 700 вподобайок.

До слова, Waitrose – бренд британських супермаркетів, заснований у 1904 році як Waite, Rose&Taylor. Компанію у 1937 році поглинув гігант John Lewis Partnership, який і досі продає продукти під цим брендом.

Раніше Фокус повідомляв, що турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.

Крім того, вчені розповіли, як приготувати найкращий бутерброд у світі. У новому дослідженні науковці провели опитування, у якому взяли участь 2000 реципієнтів, щоб скласти рецепт ідеального бутерброда, де гармонійно поєднуються хліб, сир, шинка та помідори.