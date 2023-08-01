Ідеальне поєднання. Вчені розповіли, як приготувати найкращий бутерброд у світі

Дослідники представили рецепт найсмачнішого сендвіча з ідеальним поєднанням кількості хліба та начинки.

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Навряд чи дослідники можуть назвати точний вік сендвіча, проте вони точно знають, що це одна з найпопулярніших страв у світі. Рецепти можуть відрізнятися залежно від країни, регіону, місцевих продуктів та фінансового стану людини, проте всі ми так чи інакше любимо цю страву, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені провели опитування, у якому взяли участь 2000 реципієнтів, щоб скласти рецепт ідеального бутерброда, де гармонійно поєднуються хліб, сир, шинка та помідори.

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На думку опитаних, ідеальний бутерброд повинен включати скибочки помідора — згодні 54% реципієнтів, сир чедер — 39% і шинка зі Шварцвальда — 39%. Однак попри любов американців до кетчупу (61% населення схвалює його вживання), соус все ж таки не рекомендується додавати до холодного сендвіча.

Крім того, результати дослідження свідчать про те, що більш ніж половина опитаних вважають за краще підсмажити сендвіч на грилі або сковороді до хрусткої скоринки. Зазначимо, що це опитування було проведено у липні 2023 року дослідницькою компанією OnePoll.

Автори дослідження зазначають, що 67% реципієнтів заявили про те, що вони могли б прожити лише на одних бутербродах цілий тиждень. Учасники опитування також заявили, що одними з найвдаліших овочевих складових сендвіча є помідори, цибуля та огірки. Що стосується соусу: найбільш популярним виявився соус для барбекю, майонез та медова гірчиця, а ось кетчуп не дуже підходить для холодних бутербродів.

Ідеальна начинка для сендвіча Фото: Daily Mail

Що стосується білкової складової бутерброду, фаворитом є шинка зі Шварцвальда, за нею йде медова індичка і шинка, а також звичайна шинка. Якщо говорити про сир, найбільш популярним сиром для сендвічів є чедер, за ним йдуть швейцарський та американський сири, а у нижньому рядку списку розташувався твердий швейцарський сир грюєр.

Коли йдеться про хліб, більшість віддають перевагу цільнозерновому хлібу або хлібу на заквасці. За словами авторів дослідження, 67% опитаних вважають бутерброди гарною економічною цінністю, оскільки білкові варіанти надзвичайно ситні та смачні.

Опитування також показало, що, як правило, реципієнти хотіли з'їсти сендвіч близько чотирьох разів на тиждень. Дослідники відзначають, що майже третина реципієнтів воліли їсти прості бутерброди, тоді як ще третина описували себе як любителів гострих відчуттів, а ще третина воліли їсти солодкі бутерброди.

Автори дослідження зазначають, що люди вважають за краще їсти свої бутерброди вдома або у громадському парку. Однак найпопулярнішим місцем для перекусу бутербродом виявився пляж.

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