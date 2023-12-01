Перепутали упаковки. Женщина купила бутерброд с "сюрпризом" внутри (фото)

Обманутая клиентка говорит, что это был худший день в ее жизни. Впрочем, пользователи соцсетей сначала даже не поняли, в чем именно заключается проблема.

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Американка, которая живет в шотландском Глазго, была обманута в одном из супермаркетов британской сети Waitrose. Клиентка приобрела бутербродом с соленой говядиной в вакуумной упаковке, но когда открыла его, то увидела неприятный "сюрприз". Деталями этой истории женщина поделилась на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

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"Вместо бутерброда с мясом, я получила вегетарианский сэндвич со свеклой, сыром эменталь в сочетании с корнишонами, салатом и горчицей", — пишет разъяренная женщина в заметке и добавляет, что это был худший день в ее жизни.

Подписчиков американки также ввела в заблуждение упаковка. Сначала они даже не могли понять, в чем именно заключается проблема.

"Мне понадобилось так много времени, чтобы понять, что не так с этим фото. Я снова и снова видела соленую говядину, прежде чем поняла, что это не мясо, а свекла", "Кажется, они перепутали упаковку", "Не могу этого понять. Кого-то ждет увольнение", "По-моему, это просто преступлением против начинок для бутербродов", — пишут пользователи сети под фото.

Сообщение женщины собрало на момент публикации 160 тысяч просмотров и почти 700 лайков.

К слову, Waitrose — бренд британских супермаркетов, основанный в 1904 году как Waite, Rose&Taylor. Компанию в 1937 году поглотил гигант John Lewis Partnership, который до сих пор продает продукты под этим брендом.

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