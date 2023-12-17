Подарунок на Різдво: сова ховалася чотири дні в будинку на ялинці, поки її не виявили (фото)

Сім'я щороку в лісі зрізає різдвяну ялинку, але ніхто не очікував, що цього разу принесуть із собою такий несподіваний подарунок.

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Сім'ю з Кентуккі, США, чекав сюрприз у вигляді крихітної сови, що живе на їхній різдвяній ялинці. Нежданого гостя випадково виявив працівник клінінгової компанії, якого господарі запросили почистити килими в будинку, повідомляє Mirror.

"У мене три собаки. Ми користуємося цією кімнатою без перерви: дивимося телевізор; кухня прямо тут; жодних ознак птаха ніхто не помітив", — пояснив господар будинку Вайт.

Сову виявили тільки тоді, коли фахівець із чищення килимів Боббі Гейс почув якесь шурхіт. Він прибирав будинок перед святами, поки сім'я була відсутня, коли раптом помітив, що гілки рухаються. Боббі придивився і побачив птаха, що ховався в гілках прикрашеної ялинки.

"Вона (сова — ред.) намагалася сховатися на дереві подалі. Мені знадобилося кілька хвилин, щоб знайти її", — розповів Хейс.

Фото: Мirror/Мішель Уайт

Сім'я щороку в лісі зрізає свою різдвяну ялинку. Це — традиція, яку вони люблять, але ніхто не очікував, що цього разу принесуть із собою такий несподіваний подарунок.

Він зловив сову і зробив знімок, щоб відправити його Вайту. Отримавши фото, Вайт подумав, що Хейс його розіграв, тримаючи м'яку іграшку біля дерева. Ялинка була красиво прикрашена і простояла в будинку вже чотири дні.

"Я був у шоці. Я був так приголомшений. Я думав, що він покладе м'яку іграшку або прикрасу, тому одразу зателефонував йому і сказав: "Ти жартуєш, так?". О диво, крихітна пташка провела чотири дні в небезпеці на дереві", — поділився Вайт.

Фото: Мirror/Мішель Уайт

Він обережно помістив сову в коробку і відніс назад до лісу, щоб випустити птаха на волю. "Тепер усі зможуть весело провести Різдво", — сказав він.

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що жителів Лондона обурила різдвяна ялинка, яку місцева влада встановила на Трафальгарській площі. Дерево, зовнішній вигляд якого висміяли місцеві жителі, привезли з Норвегії як подарунок до зимових свят.