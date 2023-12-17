Подарок на Рождество: сова пряталась четыре дня в доме на елке, пока ее не обнаружили (фото)

Семья каждый год в лесу срезает рождественскую елку, но никто не ожидал, что в этот раз принесут с собой такой неожиданный подарок.

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Семью из Кентукки, США, ждал сюрприз в виде крохотной совы, живущей на их рождественской елке. Нежданного гостя случайно обнаружил работник клининговой компании, которого хозяева пригласили почистить ковры в доме, сообщает Mirror.

"У меня три собаки. Мы пользуемся этой комнатой без перерыва: смотрим телевизор; кухня прямо здесь; никаких признаков птицы никто не заметил", — объяснил хозяин дома Уайт.

Сову обнаружили только тогда, когда специалист по чистке ковров Бобби Хейс услышал какое-то шуршание. Он убирал дом перед праздниками, пока семья отсутствовала, когда вдруг заметил, что ветки движутся. Бобби присмотрелся и увидел птицу, прячущуюся в ветках украшенной елки.

"Она (сова — ред.) старалась спрятаться на дереве подальше. Мне потребовалось несколько минут, чтобы найти ее", — рассказал Хейс.

Фото: Мirror/Мишель Уайт

Семья каждый год в лесу срезает свою рождественскую елку. Это — традиция, которую они любят, но никто не ожидал, что в этот раз принесут с собой такой неожиданный подарок.

Он словил сову и сделал снимок, чтобы отправить его Уайту. Получив фото, Уайт подумал, что Хейс его разыграл, держа мягкую игрушку возле дерева. Елка была красиво украшена и простояла в доме уже четыре дня.

"Я был в шоке. Я был так ошеломлен. Я думал, что он положит мягкую игрушку или украшение, поэтому сразу позвонил ему и сказал: "Ты шутишь, да?". О чудо, крошечная птичка провела четыре дня в опасности на дереве", — поделился Уайт.

Фото: Мirror/Мишель Уайт

Он осторожно поместил сову в коробку и отнес обратно в лес, чтобы выпустить птицу на волю. "Теперь все смогут весело провести Рождество", — сказал он.

Напомним, 5 декабря сообщалось, что жителей Лондона возмутила рождественская елка, которую местные власти установили на Трафальгарской площади. Дерево, внешний вид которого высмеяли местные жители, привезли из Норвегии в качестве подарка к зимним праздникам.