Чоловік після численних скандалів із сусідами підпалив свій будинок (фото)

Один зі свідків, 29-річний Тісдейл Чарльз, розповів свою версію подій. Він стверджує, що спіймав палія "на гарячому" й навіть вступив з ним у сутичку.

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Неврівноважений чоловік, який місяцями тероризував багатоквартирний будинок у Нью-Йорку (США), начебто на зло сусідам вирішив підпалити житло. У результаті інциденту, що стався вранці 16 липня, постраждали щонайменше дев'ять мешканців. Про це пише видання New York Post.

Свідки розповідають, що підозрюваний навіть намагався заблокувати вхідні двері, щоб не дати сусідам дістатися до безпечного місця, коли полум'я охопило чотириповерховий під'їзд близько 3-ї години ночі.

"Він — псих! Поселився тут десь рік тому, після чого всі люди почали на нього скаржитися й регулярно викликали поліцію. Його уже кілька разів забирали у відділок, але він повертається", — каже сусід Джон Палма.

Свідки розповідають, що підозрюваний навіть намагався заблокувати вхідні двері, щоб не дати сусідам дістатися до безпечного місця Фото: Robert Mecea

Пізніше правоохоронці повідомили, що 60-річний чоловік, ім'я якого не розголошується, підпалив будинок 127 на Евергрін Авеню, але його за це не арештували.

Тим часом мешканець другого поверху 29-річний Тісдейл Чарльз розповів, що спіймав палія "на гарячому" й навіть вступив з ним у сутичку.

"Я почув звук, схожий на удар, й вийшов на вулицю, а там стоїть цей ненормальний. Питаю: "Ти розпалюєш вогонь чи що?". Тоді він напав на мене, а моя двоюрідна Наташа вдарила його й повалила на землю", — розповідає очевидець.

Мешканці повідомили, що ймовірний підпалювач, який досі перебуває на волі, переселили у цей будинок співробітники Інституту життя громади — неприбуткової організації, яка опікується пошуком житла для нужденних.

Підпал будинку в Нью-Йорку Фото: Robert Mecea

Представник поліції Нью-Йорка підтвердив, що наразі жодних арештів у цій справі не було. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про чоловіка, який випадково підпалив сад літньої пари, викинувши сигарету з вікна своєї машини. Він зізнався, що це була одна із його найбільших невдач у житті.

А от 50-річний мільйонер Френсіс МакГірк з Кенту (Велика Британія) після розлучення з дружиною Сарою ледь уникнув в'язниці за підпал будинку вартістю $1 мільйон.