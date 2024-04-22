Чоловік випадково підпалив сад літньої пари, викинувши недопалок із вікна своєї машини

Чоловік допомагав пенсіонерам гасити пожежу, яка виникла через його неуважність. Багато користувачів соцмереж засудили необдуманий вчинок курця, який визнав свою провину.

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Чоловік розповів про те, як випадково підпалив сад літньої пари, викинувши сигарету, що тліє з вікна своєї машини. Він зізнався, що це було одним із його найбільших жалів у житті. Про цю історію написав близько року тому користувач із нікнеймом @SomehowStillExists на форумі Reddit.

Чоловік зазнав нападок після того, як розповів про те, як він випадково заподіяв шкоди будинку літньої пари, недбало викинувши сигарету з вікна машини. Він визнав, що цей випадок змусив його винести урок, і розповів, як він намагався допомогти пенсіонерам, адже саме його кинутий недопалок призвів до катастрофічних наслідків.

"Я їхав старим кварталом і курив сигарету дорогою додому від друга. Це була та частина міста, де трава точно не зелена. Це був район, у якому я не звик бувати, і GPS збила мене з пантелику. Я стояв на знаку "Стоп" на самоті, коли викинув наполовину викурену сигарету у вікно в напрямку узбіччя, думаючи, що вона просто згасне", — писав він.

Ілюстративне фото Фото: Unsplash

Однак цигарка не згасла, а загорілася, пошкодивши прилеглий будинок.

"Я витратив близько п'яти хвилин на те, щоб пройти іншою дорогою, перш ніж повернути назад, щоб спробувати дістатися до головної вулиці, як раптом увесь двір загорівся, а літня пара намагалася загасити його за допомогою тазиків із водою, які нічого не робили. Я зупинився, щоб допомогти їм, і викликав пожежників, поки вогонь не дістався до будинку. Я залишався поруч, поки пожежу не було повністю загашено. Один із пожежників підібрав недопалок, схожий на мій власний і скакав, що загоряння почалося через те, що трава була дуже сухою", — додав автор.

Саме подружжя не постраждало.

Дії чоловіка не сподобалися багатьом користувачам форуму Фото: Reddit

Однак, попри те що чоловік знав, що пожежа розпочалася саме через його цигарку, він не зізнався. Його дії не сподобалися багатьом користувачам форуму:

"Не розумію, чому курці вважають, що всі інші зобов'язані прибирати за ними недопалки. Схоже, вони вважають, що мають право кидати їх де завгодно, і це абсолютно нормально, але це не так";

"Ви повинні були вже мати попільничку у своїй машині, щоб не смітити. Я теж курю, і цьому немає виправдання";

"Це зводить мене з розуму! Ви не тільки легковажні, а й скоюєте злочин — смітите. Якщо ви та інші курці цього не знали, світ — не ваша попільничка".

Раніше Фокус повідомляв, що туристка позувала на краю діючого вулкана і впала всередину. Ліхонг і Йонг піднялися на схил з місцевим гідом, щоб помилуватися сходом сонця з вершини гори. Однак, позуючи для фотографій, жінка оступилася і впала спиною вниз.

Також стало відомо, що чоловік перетворив візок із супермаркету на мангал. Чоловік продовжував пересуватися дорогою, штовхаючи за собою віз. Зрештою він зупиняється, намагаючись підлити в полум'я трохи пива.