Мужчина случайно поджег сад пожилой пары, выбросив окурок из окна своей машины

Мужчина помогал пенсионерам тушить пожар, который возник из-за его невнимательности. Многие пользователи соцсетей осудили необдуманный поступок курильщика, который признал свою вину.

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Мужчина рассказал о том, как случайно поджег сад пожилой пары, выбросив тлеющую сигарету из окна своей машины. Он признался, что это было одним из его самых больших сожалений в жизни. Об этой истории написал около года назад пользователь с никнеймом @SomehowStillExists на форуме Reddit.

Мужчина подвергся нападкам после того, как рассказал о том, как он случайно причинил ущерб дому пожилой пары, небрежно выкинув сигарету из окна машины. Он признал, что этот случай заставил его извлечь урок, и рассказал, как он пытался помочь пенсионерам, ведь именно его брошенный окурок привел к катастрофическим последствиям.

"Я ехал по старому кварталу и курил сигарету по дороге домой от друга. Это была та часть города, где трава точно не зеленая. Это был район, в котором я не привык бывать, и GPS сбила меня с толку. Я стоял на знаке "Стоп" в одиночестве, когда выкинул наполовину выкуренную сигарету в окно в направлении обочины, думая, что она просто погаснет", — писал он.

Иллюстративное фото Фото: Unsplash

Однако сигарета не погасла, а загорелась, повредив близлежащий дом.

"Я потратил около пяти минут на то, чтобы пройти по другой дороге, прежде чем повернуть назад, чтобы попытаться добраться до главной улицы, как вдруг весь двор загорелся, а пожилая пара пыталась потушить его с помощью тазиков с водой, которые ничего не делали. Я остановился, чтобы помочь им, и вызвал пожарных, пока огонь не добрался до дома. Я оставался рядом, пока пожар не был полностью потушен. Один из пожарных подобрал окурок, похожий на мой собственный и скакал, что возгорание началось из-за того, что трава была очень сухой", — добавил автор.

Сами супруги не пострадали.

Действия мужчины не понравились многим пользователям форума Фото: Reddit

Однако, несмотря на то что мужчина знал, что пожар начался именно из-за его сигареты, он не признался. Его действия не понравились многим пользователям форума:

"Не понимаю, почему курильщики считают, что все остальные обязаны убирать за ними окурки. Похоже, они считают себя вправе бросать их где попало, и это совершенно нормально, но это не так";

"Вы должны были уже иметь пепельницу в своей машине, чтобы не мусорить. Я тоже курю, и этому нет оправдания";

"Это сводит меня с ума! Вы не только легкомысленны, но и совершаете преступление — мусорите. Если вы и другие курильщики этого не знали, мир — не ваша пепельница".

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