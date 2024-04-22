Незвичайне барбекю: чоловік перетворив візок із супермаркету на мангал (відео)

Чоловік продовжував пересуватися по дорозі, штовхаючи за собою віз. Зрештою він зупиняється, намагаючись підлити в полум'я трохи пива.

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У вихідні в Санта-Моніці, що в штаті Каліфорнія (США), заарештували чоловіка, якого бачили з візком для покупок і мечем як шампуром для смаження барбекю посеред вулиці. Про це пише FOX News.

Відео із застосунку Citizen зафіксувало дику сцену. Інцидент трапився перед третьою годиною дня в неділю, 21 квітня. У ролику, який опублікували в соцмережах, видно, як чоловік тягне візок із покупками велосипедною доріжкою. Основне відділення візка заповнене дровами у вогні, а чоловік використовує меч як шампур, щоб тримати м'ясо над полум'ям.

Чоловік продовжував пересуватися по дорозі, штовхаючи за собою візок, і врешті-решт зупинився, намагаючись, мабуть, підлити в полум'я трохи пива.

Також у візку була пляшка соусу для барбекю.

Офіцер поліції затримав чоловіка Фото: Citizen App

На відео видно, як чоловік іде по дорозі. Зрештою поліцейський автомобіль Санта-Моніки зупиняється, і з нього виходить офіцер, який і затримав порушника. На іншому відео видно, як співробітник поліції надягає на чоловіка кайданки на пляжі.

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