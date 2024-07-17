Мужчина после многочисленных скандалов с соседями поджег свой дом (фото)

Один из свидетелей, 29-летний Тисдейл Чарльз, рассказал свою версию событий. Он утверждает, что поймал поджигателя с поличным и даже вступил с ним в схватку.

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Неуравновешенный мужчина, который месяцами терроризировал многоквартирный дом в Нью-Йорке (США), якобы назло соседям решил поджечь жилье. В результате инцидента, произошедшего утром 16 июля, пострадали по меньшей мере девять жильцов. Об этом пишет издание New York Post.

Свидетели рассказывают, что подозреваемый даже пытался заблокировать входную дверь, чтобы не дать соседям добраться до безопасного места, когда пламя охватило четырехэтажный подъезд около 3 часов ночи.

"Он — псих! Поселился здесь где-то год назад, после чего все люди начали на него жаловаться и регулярно вызывали полицию. Его уже несколько раз забирали в участок, но он возвращается", — говорит сосед Джон Палма.

Свидетели рассказывают, что подозреваемый даже пытался заблокировать входную дверь, чтобы не дать соседям добраться до безопасного места Фото: Robert Mecea

Позже правоохранители сообщили, что 60-летний мужчина, имя которого не разглашается, поджег дом 127 на Эвергрин Авеню, но его за это не арестовали.

Между тем житель второго этажа 29-летний Тисдейл Чарльз рассказал, что поймал поджигателя "на горячем" и даже вступил с ним в схватку.

"Я услышал звук, похожий на удар, и вышел на улицу, а там стоит этот ненормальный. Спрашиваю: "Ты огонь разжигаешь, что ли?". Тогда он напал на меня, а моя двоюродная Наташа ударила его и повалила на землю", — рассказывает очевидец.

Жители сообщили, что вероятный поджигатель, который до сих пор находится на свободе, переселили в этот дом сотрудники Института общественной жизни — неприбыльной организации, которая занимается поиском жилья для нуждающихся.

Поджог дома в Нью-Йорке Фото: Robert Mecea

Представитель полиции Нью-Йорка подтвердил, что пока никаких арестов по этому делу не было. Расследование продолжается.

Напомним, ранее Фокус писал о мужчине, который случайно поджег сад пожилой пары, выбросив сигарету из окна своей машины. Он признался, что это была одна из его самых больших неудач в жизни.

А вот 50-летний миллионер Фрэнсис МакГирк из Кента (Великобритания) после развода с женой Сарой едва избежал тюрьмы за поджог дома стоимостью $1 миллион.