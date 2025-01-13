Мужчина переехал в новый дом: он был не в себе, прочитав записку от соседа (фото)

Неожиданностью для Бруно и его семьи были очень искренние и теплые приветствия от местных жителей, которые пришли, чтобы познакомиться с ними.

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Бруно Силва из городка Канзас-Сити (США), который вместе со своей семьей переехал в новый дом несколько недель назад, был удивлен, увидев в своем почтовом ящике записку от таинственного соседа. Об этом случае мужчина рассказал в отдельном посте на платформе Reddit.

"Мы с семьей переехали из маленького дома в чуть больший в старом районе города в конце ноября", — рассказал Силва в интервью журналистам издания Newsweek.

Приятной неожиданностью для его семьи были очень искренние и теплые приветствия от соседей и других местных жителей, которые сразу пришли, чтобы познакомиться с ними.

Соседи поразили

"Мы знали, что в этом районе есть несколько семей, но то, как они нас поприветствовали, просто поражает. К нам постучали в дверь три соседа, чтобы представиться, причем некоторые из них были с детьми. Один даже принес небольшой подарок", — рассказывает хозяин.

Однако, пожалуй, наиболее Бруно поразила сердечная записка, которую один из соседей прислал ему через несколько недель после переезда — накануне рождественских праздников.

Мужчина удивился, получив трогательную записку от соседей Фото: Reddit

"Добро пожаловать в наш район и квартал. Мы живем по адресу ХХХХ и еще не встречались, но хотим пригласить вас в гости в любое время. Знаем, что переезд может быть хлопотным, а праздники прекрасны, но никогда не бывают беззаботными, поэтому знайте, что мы рядом. Счастливых праздников", — говорится в тексте.

Силва не скрывает, что это заставило его сердце разрываться от эмоций.

"Я не знал, чего ожидать от района, куда переезжал, но видел людей, которые делали все возможное, чтобы моя семья чувствовала себя желанной. Решил поделиться этим, потому что хотел, чтобы другие люди также знали об этой доброте", — добавил он.

Реакция зрителей

Пользователи сети начали активно комментировать прочитанную историю.

"Это потрясающе! Так вы узнаете, что у вас замечательные соседи";

"Хотелось бы, чтобы больше соседей были такими. Я только что переехал в новый штат. Мои соседи кажутся такими душными людьми";

"Я только что переехал и также сделал рождественские подарки для соседей".

Напомним, ранее Фокус писал, что владелица дома случайно скосила полосу газона своего соседа и рассказала о его неадекватной реакции. Конфликт между ними обострился настолько, что женщина задумалась над переездом.

Кроме того, неуравновешенный мужчина, который месяцами терроризировал многоквартирный дом в Нью-Йорке (США), якобы назло соседям решил поджечь жилье.