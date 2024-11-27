Океан виніс на берег записку пасажира круїзного лайнера, який відплив 16 років тому (фото)

Джо Джонсон зі США викинув у воду цю записку біля Ріо-де-Жанейро ще 3 листопада 2008 року, коли подорожував на круїзному лайнері разом зі своєю дружиною.

Чоловік знайшов таємниче послання у пляшці з-під вина, коли прогулювався пляжем в Пітерборо (Австралія). Як з’ясувалось, цю записку викинув у воду біля Ріо-де-Жанейро такий собі Джо Джонсон зі США. Це сталося ще 3 листопада 2008 року, коли він подорожував на круїзному лайнері. Американець дуже сподівався, що хтось колись йому таки відповість, повідомляє ABC Radio Melbourne.

У посланні вказано: "Вітаю, ваша цікавість окупилася. Дякую, що знайшли цю пляшку та вирішили подивитися, що було всередині. Я залишив такі послання у різних куточках світу в надії, що такі люди, як ви, знайдуть їх та привезуть записку мені в Сполучені Штати".

Гроші за відповідь

Крім того, автор пообіцяв, що той, хто знайде пляшку з його запискою, отримає у подарунок 20 доларів.

"Я буду вдячний, якщо ви перешлете мені це повідомлення, щоб я знав, як далеко та як довго подорожувала пляшка. Щоб винагородити вас за участь у моєму експерименті, я вишлю 20 доларів, коли отримаю цю записку від вас", — додав мандрівник.

Автор пообіцяв, що той, хто знайде пляшку з його запискою, отримає у подарунок 20 доларів Фото: Facebook

Джонсон, який живе в Таусоні, що у штат Мериленд (США), дуже зрадів, дізнавшись, що його лист прибило до берегів Австралії.

"Ми з дружиною побували на багатьох круїзних лайнерах, але я не пам'ятаю конкретно цієї пляшки. Тим більше, що Ріо знаходиться на відстані понад 13 100 кілометрів від Пітерборо", — сказав він в інтерв'ю.

Користувачі мережі почали активно обговорювати цю неймовірну історію.

"Неймовірна знахідка! Вона плавала у морі 16 років", — написав один з учасників обговорення у Facebook. Інший додав: "Це неймовірно! Якби пляшка вміла розмовляти, було б цікаво послухати про все пережите за цей час".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вчений Гійом Блондель разом зі своїми студентами зробив неймовірне відкриття під час археологічних розкопок в галльському селищі біля міста Дьєпп, що на півночі Франції. Учасники експедиції натрапили на глиняний глечик зі скляним флаконом, усередині якого зберігалось таємниче послання.

Крім того, на вершині гори знайшли рукописну записку з останнім посланням мандрівника. Таємниче послання проливає світло на те, як мандрівник-одинак провів свій останній день до зникнення.