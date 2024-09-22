Знайдено секретне послання для нащадків: про що вчений розповів 200 років тому (фото)

За словами дослідника Гійома Блонделя, подібні записки науковці залишають рідко — саме тому ця знахідка дуже цінна.

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Вчений Гійом Блондель разом зі своїми студентами зробив неймовірне відкриття під час археологічних розкопок в галльському селищі біля міста Дьєпп, що на півночі Франції. Учасники експедиції натрапили на глиняний глечик зі скляним флаконом, усередині якого зберігалось таємниче послання. Про це пише видання BILD.

Як вдалось з’ясувати, це була записка іншого археолога, який також проводив розкопки у цьому місці, але 200 років тому. Аркуш паперу, як не дивно, зберігся у чудовому стані.

У тексті йдеться: "П. Ж. Фере, уродженець Дьєппа та член різних наукових товариств, провів тут розкопки в січні 1825 року. Він продовжує свої дослідження в цьому великому районі, відомому як Cité de Limes або Цезарєве укріплення".

Аркуш паперу, як не дивно, зберігся у чудовому стані Фото: Facebook | Guillaume Blondel

Гійом Блондель розповів в інтерв’ю журналістам, що раніше чув про археолога з прізвищем Фере й додав, що подібні послання нащадкам дослідники залишають рідко — саме тому ця знахідка дуже цінна.

"Це так неймовірно. Ми знали, що на цьому місці колись проводилися розкопки, але дуже несподівано знайти таке послання 200-річної давнини", — заявив він.

Пізніше завдяки документам, що збереглися в міських архівах Дьєппа, вдалося підтвердити, що наприкінці 19 століття в цьому районі дійсно проводилися перші розкопки.

"Іноді трапляються такі капсули часу, залишені теслями при зведенні будинків, але в археології це велика рідкість. Більшість вчених вважають, що ніхто після них не прийде, адже вони вже зробили всю роботу", — зазначив науковець.

Учасники експедиції натрапили на глиняний глечик зі скляним флаконом Фото: Facebook | Guillaume Blondel

До речі, розкопки стародавнього галльського селища відновилися через руйнацію скель біля Дьєппа — територія довкола поступово йде під воду. На вцілілій ділянці археологам вдалося знайти кілька цінних артефактів, зокрема кераміку віком близько 2000 років.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що співробітники банку Swansea (Велика Британія) не могли повірити своїм очам, коли вранці в п'ятницю, 16 серпня, переглядали пошту в головному офісі на Крейдок-стріт й побачили послання, яке відправили 121 рік тому.

А от один чоловік не на жарт злякався, коли знайшов під старими шпалерами у своїй дитячій кімнаті серію моторошних малюнків. Це змусили його задуматися, що житло прокляте.