Найдено секретное послание для потомков: о чем ученый рассказал 200 лет назад (фото)

По словам исследователя Гийома Блонделя, подобные записки ученые оставляют редко — именно поэтому эта находка очень ценна.

Related video

Ученый Гийом Блондель вместе со своими студентами сделал невероятное открытие во время археологических раскопок в галльском поселке возле города Дьепп, что на севере Франции. Участники экспедиции наткнулись на глиняный кувшин со стеклянным флаконом, внутри которого хранилось таинственное послание. Об этом пишет издание BILD.

Как удалось выяснить, это была записка другого археолога, который также проводил раскопки в этом месте, но 200 лет назад. Лист бумаги, как ни странно, сохранился в прекрасном состоянии.

В тексте говорится: "П. Ж. Фере, уроженец Дьеппа и член различных научных обществ, провел здесь раскопки в январе 1825 года. Он продолжает свои исследования в этом обширном районе, известном как Cité de Limes или Цезарево укрепление".

Лист бумаги, как ни странно, сохранился в прекрасном состоянии Фото: Facebook | Guillaume Blondel

Гийом Блондель рассказал в интервью журналистам, что ранее слышал об археологе с фамилией Фере и добавил, что подобные послания потомкам исследователи оставляют редко — именно поэтому эта находка очень ценна.

"Это так невероятно. Мы знали, что на этом месте когда-то проводились раскопки, но очень неожиданно найти такое послание 200-летней давности", — заявил он.

Позже благодаря документам, сохранившимся в городских архивах Дьеппа, удалось подтвердить, что в конце 19 века в этом районе действительно проводились первые раскопки.

"Иногда попадаются такие капсулы времени, оставленные плотниками при возведении домов, но в археологии это большая редкость. Большинство ученых считают, что никто после них не придет, ведь они уже сделали всю работу", — отметил ученый.

Участники экспедиции наткнулись на глиняный кувшин со стеклянным флаконом Фото: Facebook | Guillaume Blondel

Кстати, раскопки древнего галльского поселка возобновились из-за разрушения скал возле Дьеппа — территория вокруг постепенно уходит под воду. На уцелевшем участке археологам удалось найти несколько ценных артефактов, в частности керамику возрастом около 2000 лет.

Напомним, ранее Фокус писал, что сотрудники банка Swansea (Великобритания) не могли поверить своим глазам, когда утром в пятницу, 16 августа, просматривали почту в главном офисе на Крейдок-стрит и увидели послание, которое отправили 121 год назад.

А вот один человек не на шутку испугался, когда нашел под старыми обоями в своей детской комнате серию жутких рисунков. Это заставили его задуматься, что жилье проклято.