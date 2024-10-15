На вершині гори знайшли останню записку хлопця, якого після цього ніхто не бачив (фото)

Таємниче послання проливає світло на те, як мандрівник-одинак провів свій останній день до зникнення.

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22-річний Остін Кінг зник безвісти більш як два тижні тому після сходження на Орлиний пік у Єллоустонському національному парку (США). Нещодавно на вершині гори знайшли рукописну записку з останнім посланням мандрівника. Про це пише видання Express.

У день зникнення, 17 вересня, Остін тремтячим голосом записав повідомлення для своєї родини, в якому пояснив, що почувався дезорієнтованим, бо пішов хибним шляхом. Він також поскаржився на погану погоду на висоті 11 400 футів (майже 3,5 тис. метрів) над рівнем моря.

На жаль, звістка прийшла на телефон його батька, Брайана Кінг-Хенке, лише через тиждень. Коли розпочались пошуково-рятувальні роботи, на Орлиному піку вдалось знайти записку, яка проливає світло на те, як мандрівник провів свій останній день до зникнення.

"Я не відчуваю своїх пальців, а окуляри запітніли від безжальної гірської погоди. Насправді не можу повірити, що я тут. Довелося багато всього пережити, щоб дістатися сюди — дощ, мокрий сніг, град, найсильніший вітер й туман на моїй пам’яті", — написав каракулями хлопець.

Остін подолав вільним соло (альпінізм без допомоги мотузок або спорядження) "занадто багато скель", перш ніж досяг сполучної вершини, яка виявилась хибним шляхом.

Завершуючи свій запис у щоденнику того фатального дня, Кінг додав: "Мені 22 роки, і я не забуду сьогоднішній день до кінця свого життя".

Остання записка 22-річного Остіна Кінга Фото: Yellowstone National Park

Повідомляється, що мандрівник-одинак вирушив у подорож в суботу, 14 вересня. Активні пошуково-рятувальні роботи розпочалися лише 20 вересня, коли він не з'явився на заплановану зустріч на катері. Відтоді батько хлопця створив сторінку на благодійній платформі GoFundMe, аби зібрати гроші на пошуки сина (наразі вдалось накопичити понад 10 000 доларів).

До свого зникнення Остін працював у парку розваг. Йому залишалося всього кілька днів до завершення подорожі й повернення додому у Вайнону (Міннесота, США).

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