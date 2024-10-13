Родина кожні 2 роки переїжджає до іншої країни: де їм жилось найкраще (фото)

Сім'я Оберманів планує наступний переїзд до Південної Америки й вже почала брати уроки іспанської мови.

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38-річний діджей Кріс Оберман у 2018 році вирішив покинути рідний Роттердам (Нідерланди) заради дивовижної пригоди. Відтоді він зі своєю родиною, дружиною та десятимісячним сином, живе у найрізноманітніших місцях на планеті — від Китаю до Іраку та Південної Кореї. Про це пише видання Metro.

Між 2022 та 2024 роками Кріс жив в Ербілі (Ірак). Мандрівник називає це місце "найкрасивішим" з-поміж тих, де йому коли-небудь доводилось бути, попри те, що він на власні очі бачив, як над містом пролітають ракети, і чув, як всього за три кілометри від будинку вибухають безпілотники.

"Ірак — це не просто зона бойових дій, у нього є дві різні сторони — і я бачив обидві. Рівень злочинності дуже низький. Люди доброзичливі: якщо вам щось потрібно, завжди допоможуть. До того ж тут дуже красиво — є засніжені гори, водоспади та чудові каньйони", — розповідає мандрівник.

Між 2022 та 2024 роками Кріс жив в Ербілі Фото: Chris Oberman

Приблизно за 150 кілометрів на північний схід від Ербіля знаходиться район Чоман. Це, за словами Кріса, "одна з наймальовничіших" локацій, яку він досліджував протягом двох років перебування на Близькому Сході.

"Це те, що мені подобається в подорожах, — починаєш помічати, наскільки все навколо відрізняється від твоїх уявлень про світ", — додав він.

Китай, де родина прожила з 2019 по 2022 рік, став незвичним досвідом порівняно з тим, що він пережив в Іраку.

"Китай — величезна країна і божевільне місце. Пам'ятаю, як одного разу вийшов з дому на короткий час, а коли повернувся, то біля моїх дверей стояла поліція, звинувачуючи в порушенні правил карантину. Я подумав: "Як вони взагалі дізналися, що я поїхав?" — згадує голландець.

Зараз він з дружиною і сином живе в Сеулі — столиці Південної Кореї.

"Це повна протилежність Іраку. Трохи схоже на Китай, бо також багато заборон — не сиди тут, не ходи туди. Крім того, тут волого — при 30 градусах важко кудись йти", — додав він.

Сім'я Оберманів планує наступний переїзд до Південної Америки і вже почала брати уроки іспанської мови.

Мандрівник називає це місце "найкрасивішим" з-поміж тих, де йому коли-небудь доводилось бути Фото: Chris Oberman

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 37-річна Емма Траскотт з Великої Британії вже більш як два роки подорожує світом й жодної копійки не платить за оренду житла. Жінка пильнує за чужими будинками, поки їхні власники у відпустці чи відрядженні, поливаючи рослини, виносячи сміття та турбуючись за домашніми тваринами.

А от 28-річний Пол Лі переїхав жити із США в Таїланд — азійську країну, де комфортніший клімат, а також значно дешевша нерухомість, комуналка та продукти. Найближчим часом чоловік не планує повертатися на Батьківщину.