Семья каждые 2 года переезжает в другую страну: где им жилось лучше всего (фото)

Семья Оберманов планирует следующий переезд в Южную Америку и уже начала брать уроки испанского языка.

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38-летний диджей Крис Оберман в 2018 году решил покинуть родной Роттердам (Нидерланды) ради удивительного приключения. С тех пор он со своей семьей, женой и десятимесячным сыном, живет в самых разных местах на планете — от Китая до Ирака и Южной Кореи. Об этом пишет издание Metro.

Между 2022 и 2024 годами Крис жил в Эрбиле (Ирак). Путешественник называет это место "самым красивым" из тех, где ему когда-либо приходилось быть, несмотря на то, что он собственными глазами видел, как над городом пролетают ракеты, и слышал, как всего в трех километрах от дома взрываются беспилотники.

"Ирак — это не просто зона боевых действий, у него есть две разные стороны — и я видел обе. Уровень преступности очень низкий. Люди доброжелательны: если вам что-то нужно, всегда помогут. К тому же здесь очень красиво — есть заснеженные горы, водопады и великолепные каньоны", — рассказывает путешественник.

Между 2022 и 2024 годами Крис жил в Эрбиле Фото: Chris Oberman

Примерно в 150 километрах к северо-востоку от Эрбиля находится район Чоман. Это, по словам Криса, "одна из самых живописных" локаций, которую он исследовал в течение двух лет пребывания на Ближнем Востоке.

"Это то, что мне нравится в путешествиях, — начинаешь замечать, насколько все вокруг отличается от твоих представлений о мире", — добавил он.

Китай, где семья прожила с 2019 по 2022 год, стал необычным опытом по сравнению с тем, что он пережил в Ираке.

"Китай — огромная страна и сумасшедшее место. Помню, как однажды вышел из дома на короткое время, а когда вернулся, то у моей двери стояла полиция, обвиняя в нарушении правил карантина. Я подумал: "Как они вообще узнали, что я уехал?" — вспоминает голландец.

Сейчас он с женой и сыном живет в Сеуле — столице Южной Кореи.

"Это полная противоположность Ираку. Немного похоже на Китай, потому что также много запретов — не сиди здесь, не ходи туда. Кроме того, здесь влажно — при 30 градусах трудно куда-то идти", — добавил он.

Семья Оберманов планирует следующий переезд в Южную Америку и уже начала брать уроки испанского языка.

Путешественник называет это место "самым красивым" из тех, где ему когда-либо приходилось быть Фото: Chris Oberman

Напомним, ранее Фокус писал, что 37-летняя Эмма Траскотт из Великобритании уже более двух лет путешествует по миру и ни копейки не платит за аренду жилья. Женщина присматривает за чужими домами, пока их владельцы в отпуске или командировке, поливая растения, вынося мусор и заботясь о домашних животных.

А вот 28-летний Пол Ли переехал жить из США в Таиланд — азиатскую страну, где более комфортный климат, а также значительно дешевле недвижимость, коммуналка и продукты. В ближайшее время мужчина не планирует возвращаться на Родину.