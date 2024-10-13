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МирФан

Семья каждые 2 года переезжает в другую страну: где им жилось лучше всего (фото)

Самое красивое место на Земле назвал диджей Крис Оберман из Нидерландов, где ему жилось лучше всего, куда переехать
Фото: Chris Oberman | 38-летний диджей Крис Оберман постоянно путешествует по миру

Семья Оберманов планирует следующий переезд в Южную Америку и уже начала брать уроки испанского языка.

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38-летний диджей Крис Оберман в 2018 году решил покинуть родной Роттердам (Нидерланды) ради удивительного приключения. С тех пор он со своей семьей, женой и десятимесячным сыном, живет в самых разных местах на планете — от Китая до Ирака и Южной Кореи. Об этом пишет издание Metro.

Между 2022 и 2024 годами Крис жил в Эрбиле (Ирак). Путешественник называет это место "самым красивым" из тех, где ему когда-либо приходилось быть, несмотря на то, что он собственными глазами видел, как над городом пролетают ракеты, и слышал, как всего в трех километрах от дома взрываются беспилотники.

"Ирак — это не просто зона боевых действий, у него есть две разные стороны — и я видел обе. Уровень преступности очень низкий. Люди доброжелательны: если вам что-то нужно, всегда помогут. К тому же здесь очень красиво — есть заснеженные горы, водопады и великолепные каньоны", — рассказывает путешественник.

Самое красивое место на Земле назвал диджей Крис Оберман из Нидерландов, где ему жилось лучше всего, куда переехать Fullscreen
Между 2022 и 2024 годами Крис жил в Эрбиле
Фото: Chris Oberman

Примерно в 150 километрах к северо-востоку от Эрбиля находится район Чоман. Это, по словам Криса, "одна из самых живописных" локаций, которую он исследовал в течение двух лет пребывания на Ближнем Востоке.

"Это то, что мне нравится в путешествиях, — начинаешь замечать, насколько все вокруг отличается от твоих представлений о мире", — добавил он.

Китай, где семья прожила с 2019 по 2022 год, стал необычным опытом по сравнению с тем, что он пережил в Ираке.

"Китай — огромная страна и сумасшедшее место. Помню, как однажды вышел из дома на короткое время, а когда вернулся, то у моей двери стояла полиция, обвиняя в нарушении правил карантина. Я подумал: "Как они вообще узнали, что я уехал?" — вспоминает голландец.

Сейчас он с женой и сыном живет в Сеуле — столице Южной Кореи.

"Это полная противоположность Ираку. Немного похоже на Китай, потому что также много запретов — не сиди здесь, не ходи туда. Кроме того, здесь влажно — при 30 градусах трудно куда-то идти", — добавил он.

Семья Оберманов планирует следующий переезд в Южную Америку и уже начала брать уроки испанского языка.

Самое красивое место на Земле назвал диджей Крис Оберман из Нидерландов, где ему жилось лучше всего, куда переехать Fullscreen
Путешественник называет это место "самым красивым" из тех, где ему когда-либо приходилось быть
Фото: Chris Oberman

Напомним, ранее Фокус писал, что 37-летняя Эмма Траскотт из Великобритании уже более двух лет путешествует по миру и ни копейки не платит за аренду жилья. Женщина присматривает за чужими домами, пока их владельцы в отпуске или командировке, поливая растения, вынося мусор и заботясь о домашних животных.

А вот 28-летний Пол Ли переехал жить из США в Таиланд — азиатскую страну, где более комфортный климат, а также значительно дешевле недвижимость, коммуналка и продукты. В ближайшее время мужчина не планирует возвращаться на Родину.