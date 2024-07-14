Мужчина переехал в Таиланд: аренда, коммуналка и еда там стоят значительно дешевле

Сперва Пол Ли улетел на курорт отдыхать, а потом перебрался на постоянной основе. В ближайшее время мужчина не планирует возвращаться на Родину.

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28-летний Пол Ли переехал жить из США в Таиланд — азиатскую страну, где более комфортный климат, а также значительно дешевле недвижимость, коммуналка и продукты. Подробнее о своем опыте мужчина рассказал журналистам издания Make It.

Сначала Ли, уроженец Джорджии, полетел на курорт отдыхать в 2021 году, а затем решился перебраться на постоянной основе. В то время он зарабатывал около 1 миллиона долларов в год благодаря своему бизнесу в сфере электронной коммерции. У мужчины были деньги, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни, однако он не мог избавиться от ощущения подавленности и очень хотел перемен.

"Когда впервые приехал в Таиланд, то почувствовал, что помолодел. Все было совершенно новым, и я начал жизнь с чистого листа. Чем дольше здесь живу, тем больше влюбляюсь в город", — признается Ли.

Пол Ли начал новую жизнь в Таиланде Фото: Paul Lee

После переезда в Бангкок американец работает агентом по недвижимости и зарабатывает около 150 тысяч долларов США в год. Он подобрал для себя несколько отличных вариантов жилья, однако остановился на однокомнатной меблированной квартире в районе Тхонглор, аренда которой обходится в $544. Коммунальные платежи также не очень большие, если сравнивать с США: $20 за Wi-Fi, $80 за электричество и $3 за воду. Среди преимуществ — доступ к бассейну и бесплатный тренажерный зал.

Цены на продукты в Таиланде довольно низкие, но Ли ест вне дома и тратит на питание около $500 в месяц.

"Не буду врать, еда в Нью-Йорке тоже вкусная, но здесь гораздо уютнее, аутентичнее и острее", — делится он.

Родители Пола сначала были недовольны, что сын переехал так далеко, но в конце концов пошли по его следам, перебравшись в Южную Корею. Они время от времени ездят друг к другу в гости.

Родственники Пола Ли Фото: Paul Lee

В ближайшее время мужчина не планирует возвращаться в США.

"Мне пришлось пройти этот путь от бедности к богатству, чтобы понять, что накопленный капитал в конце концов не принес того, чего я хотел — покоя", — подытожил он.

Напомним, ранее Фокус писал о 33-летнем Уиллоу Рольфе и 37-летней Ли Ходжес из Бирмингема (Великобритания), которые в 2019 году решили кардинально изменить свою жизнь. Бывшие учителя уволились с работы, отреставрировали свой старый фургон Volkswagen 1976 года выпуска и отправились в путешествие, которое длится уже пятый год.

Кроме того, две мамы, 37-летняя Клэр Джеффс и 38-летняя Ханна Браун, слетали на испанский остров Ибица на однодневный отпуск — всего за 37 фунтов стерлингов (около 2 тыс. грн). Это все равно вышло дешевле, чем провести время в столице Великобритании — Лондоне.