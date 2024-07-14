Чоловік переїхав у Таїланд: оренда, комуналка та їжа там коштують значно дешевше

Спершу Пол Лі полетів на курорт відпочивати, а потім наважився перебратися на постійній основі. Найближчим часом чоловік не планує повертатися на Батьківщину.

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28-річний Пол Лі переїхав жити із США в Таїланд — азійську країну, де комфортніший клімат, а також значно дешевша нерухомість, комуналка та продукти. Детальніше про свій досвід чоловік розповів журналістам видання Make It.

Спершу Лі, уродженець Джорджії, полетів на курорт відпочивати у 2021 році, а потім наважився перебратися на постійній основі. На той час він заробляв близько 1 мільйона доларів на рік завдяки своєму бізнесу в сфері електронної комерції, тож мав кошти, аби забезпечити собі гідний рівень життя, однак не міг позбутися відчуття пригніченості й дуже хотів змін.

"Коли вперше приїхав до Таїланду, то відчув, що помолодів. Все було абсолютно новим, і я почав життя з чистого аркуша. Чим довше тут живу, тим більше закохуюся у місто", — зізнається Лі.

Пол Лі почав нове життя у Таїланді Фото: Paul Lee

Після переїзду до Бангкока американець працює агентом з нерухомості й заробляє близько 150 тисяч доларів США на рік. Він підібрав для себе кілька чудових варіантів житла, однак зупинився на однокімнатній мебльованій квартирі в районі Тхонглор, оренда якої обходиться в $544. Комунальні платежі також не дуже великі, якщо порівнювати з США: $20 за Wi-Fi, $80 за електрику і $3 за воду. Серед переваг — доступ до басейну та безплатний тренажерний зал.

Ціни на продукти в Таїланді досить низькі, але Лі харчується поза домом і витрачає на харчування близько $500 на місяць.

"Не буду брехати, їжа в Нью-Йорку теж смачна, але тут набагато затишніше, автентичніше та гостріше", — ділиться він.

Батьки Пола спочатку були невдоволені, що син переїхав так далеко, але врешті-решт пішли його слідами, перебравшись до Південної Кореї. Вони час від часу їздять один до одного в гості.

Родичі Пола Лі Фото: Paul Lee

Найближчим часом чоловік не планує повертатися до США.

"Мені довелося пройти цей шлях від бідності до багатства, аби зрозуміти, що накопичений капітал не приніс того, чого я хотів — спокою", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 33-річного Віллоу Рольфа та 37-річну Лі Ходжес з Бірмінгема (Велика Британія), які у 2019 році вирішили кардинально змінити своє життя. Колишні вчителі звільнилися з роботи, відреставрували свій старий фургон Volkswagen 1976 року випуску й вирушили у подорож, яка триває вже п'ятий рік.

Крім того, дві мами, 37-річна Клер Джеффс і 38-річна Ханна Браун, злітали на іспанський острів Ібіца на одноденну відпустку — всього за 37 фунтів стерлінгів (близько 2 тис. грн). Це все одно вийшло дешевше, аніж провести час у столиці Великої Британії — Лондоні.