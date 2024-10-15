На вершине горы нашли последнюю записку парня, которого после этого никто не видел (фото)

Послание проливает свет на то, как путешественник-одиночка провел свой последний день до исчезновения.

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22-летний Остин Кинг пропал без вести более двух недель назад после восхождения на Орлиный пик в Йеллоустонском национальном парке (США). Недавно на вершине горы нашли рукописную записку с последним посланием путешественника. Об этом пишет издание Express.

В день исчезновения, 17 сентября, Остин дрожащим голосом записал сообщение для своей семьи, в котором объяснил, что чувствовал себя дезориентированным, потому что пошел по ложному пути. Он также пожаловался на плохую погоду на высоте 11 400 футов (почти 3,5 тыс. метров) над уровнем моря.

К сожалению, известие пришло на телефон его отца, Брайана Кинг-Хенке, только через неделю. Когда начались поисково-спасательные работы, на Орлином пике удалось найти записку, которая проливает свет на то, как путешественник провел свой последний день до исчезновения.

"Я не чувствую своих пальцев, а очки запотели от безжалостной горной погоды. На самом деле не могу поверить, что я здесь. Пришлось много всего пережить, чтобы добраться сюда — дождь, мокрый снег, град, самый сильный ветер и туман на моей памяти", — написал каракулями парень.

Остин преодолел свободным соло (альпинизм без помощи веревок или снаряжения) "слишком много скал", прежде чем достиг соединительной вершины, которая оказалась ложным путем.

Завершая свою запись в дневнике того рокового дня, Кинг добавил: "Мне 22 года, и я не забуду сегодняшний день до конца своей жизни".

Последняя записка 22-летнего Остина Кинга Фото: Yellowstone National Park

Сообщается, что путешественник-одиночка отправился в путешествие в субботу, 14 сентября. Активные поисково-спасательные работы начались только 20 сентября, когда он не появился на запланированную встречу на катере. С тех пор отец парня создал страницу на благотворительной платформе GoFundMe, чтобы собрать деньги на поиски сына (пока удалось накопить более 10 000 долларов).

До своего исчезновения Остин работал в парке развлечений. Ему оставалось всего несколько дней до завершения путешествия и возвращения домой в Вайнону (Миннесота, США).

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