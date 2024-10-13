Поклонница Адель хотела сэкономить на жилье, ей пришлось спать в палатке со 180 незнакомцами (фото)

Алина из Хельсинки отметила, что не хотела бы оставаться в таком заведении больше чем на одну ночь. Подписчики женщины в TikTok начали делиться своими мыслями в комментариях под роликом.

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Страстная поклонница творчества британской певицы Адель приехала на ее концерт в Мюнхене (Германия), "клюнув" на дешевое жилье, но попала в беду. Женщине из Финляндии, которую зовут Алина, пришлось спать в палатке вместе со 180 другими незнакомцами. Об этом опыте она рассказала на своей странице в TikTok.

"POV: ты слишком много путешествуешь и в итоге спишь в палатке со 180 людьми. 16 евро/ночь (напряженный сезон) это не так уж и плохо, честно говоря, здесь можно выжить. Территория достаточно милая, ванные комнаты чистые", — отметила туристка в описании к видео, которое быстро собрало более 1,8 миллиона просмотров.

Однако Алина из Хельсинки отметила, что не хотела бы оставаться в таком "хостеле" больше чем на одну ночь.

"На самом деле я здесь очень хорошо выспалась. Была уставшая после концерта Адель. Все было хорошо, но чувствую, что одной ночи здесь достаточно, ха-ха-ха", — добавила она.

Подписчики и поклонники женщины начали делиться своими мыслями в комментариях под роликом, а также рассказали о собственном опыте бюджетных путешествий по Европе.

"На самом деле там безопаснее, чем в хостеле на 8 человек!" — написала одна из участниц обсуждения.

Дешевое жилье в Европе

Кстати, The Tent in Munich ("Палатка в Мюнхене") — это экологический молодежный хостел с различными типами бюджетного размещения. К услугам постояльцев столовая с кухней, бесплатный горячий душ, отдельные шкафы для вещей и прачечная.

Гости могут заняться спортом, взять на прокат велосипед, поиграть в настольные игры или музыкальные инструменты, в том числе фортепиано. Каждую среду с 9:30 утра проводится бесплатная экскурсия по Мюнхену. Поскольку заведение работает исключительно летом, бронирование на 2025 год откроется только в феврале следующего года.

Напомним, ранее Фокус писал о 38-летнем диджее Крисе Обермане, который в 2018 году решил покинуть родной Роттердам (Нидерланды) ради удивительного приключения. С тех пор он со своей семьей, женой и десятимесячным сыном, живет в самых разных местах на планете — от Китая до Ирака и Южной Кореи.

А вот 28-летний Пол Ли переехал жить из США в Таиланд — азиатскую страну, где более комфортный климат, а также значительно дешевле недвижимость, коммуналка и продукты. В ближайшее время мужчина не планирует возвращаться на Родину.