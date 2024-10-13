Шанувальниця Адель хотіла заощадити на житлі, їй довелося спати у наметі зі 180 незнайомцями (фото)

Аліна з Гельсінкі зазначила, що не хотіла б лишатися в такому закладі більше ніж на одну ніч. Підписники жінки у TikTok почали ділитися своїми думками у коментарях під роликом.

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Палка шанувальниця творчості британської співачки Адель приїхала на її концерт у Мюнхені (Німеччина), спокусившись на дешеве житло, але потрапила у халепу. Жінці з Фінляндії, яку звуть Аліна, довелося спати у наметі разом зі 180 іншими незнайомцями. Про цей досвід вона розповіла на своїй сторінці у TikTok.

"POV: ти надто багато подорожуєш й у підсумку спиш у наметі зі 180 людьми. 16 євро/ніч (напружений сезон) це не так вже й погано, чесно кажучи, тут можна вижити. Територія досить мила, ванні кімнати чисті", — зазначила туристка в описі до відео, що швидко зібрало понад 1,8 мільйона переглядів.

Однак Аліна з Гельсінкі зазначила, що не хотіла б лишатися в такому "хостелі" більше ніж на одну ніч.

"Насправді я тут дуже добре виспалась. Була втомлена після концерту Адель. Все було добре, але відчуваю, що однієї ночі тут достатньо, ха-ха-ха", — додала вона.

Підписники та шанувальники жінки почали ділитися своїми думками у коментарях під роликом. Дехто розповів про власний досвід бюджетних мандрівок Європою.

"Насправді там безпечніше, ніж у хостелі на 8 осіб!" — написала одна з учасниць обговорення.

Дешеве житло в Європі

До речі, The Tent in Munich ("Намет у Мюнхені") — це екологічний молодіжний хостел з різними типами бюджетного розміщення. До послуг постояльців їдальня з кухнею, безплатний гарячий душ, окремі шафи для речей та пральня.

Гості можуть зайнятися спортом, взяти на прокат велосипед, пограти в настільні ігри чи музичні інструменти, зокрема фортепіано. Щосереди з 9:30 ранку проводиться безплатна екскурсія Мюнхеном. Оскільки заклад працює виключно влітку, бронювання на 2025 рік відкриється лише у лютому наступного року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 38-річного діджея Кріса Обермана, який у 2018 році вирішив покинути рідний Роттердам (Нідерланди) заради дивовижної пригоди. Відтоді він зі своєю родиною, дружиною та десятимісячним сином, живе у найрізноманітніших місцях на планеті — від Китаю до Іраку та Південної Кореї.

А от 28-річний Пол Лі переїхав жити із США в Таїланд — азійську країну, де комфортніший клімат, а також значно дешевша нерухомість, комуналка та продукти. Найближчим часом чоловік не планує повертатися на Батьківщину.