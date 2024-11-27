Океан вынес на берег записку пассажира круизного лайнера, который отплыл 16 лет назад (фото)

Джо Джонсон из США выбросил в воду эту записку возле Рио-де-Жанейро еще 3 ноября 2008 года, когда путешествовал на круизном лайнере вместе со своей женой.

Мужчина нашел таинственное послание в бутылке из-под вина, когда прогуливался по пляжу в Питерборо (Австралия). Как выяснилось, эту записку выбросил в воду возле Рио-де-Жанейро некий Джо Джонсон из США. Это произошло еще 3 ноября 2008 года, когда он путешествовал на круизном лайнере. Американец очень надеялся, что кто-то когда-то ему ответит, сообщает ABC Radio Melbourne.

В послании указано: "Поздравляю, ваше любопытство окупилось. Спасибо, что нашли эту бутылку и решили посмотреть, что было внутри. Я оставил такие послания в разных уголках мира в надежде, что такие люди, как вы, найдут их и привезут записку мне в Соединенные Штаты".

Деньги за ответ

Кроме того, автор пообещал, что тот, кто найдет бутылку с его запиской, получит в подарок 20 долларов.

"Я буду благодарен, если вы перешлете мне это сообщение, чтобы я знал, как далеко и как долго путешествовала бутылка. Чтобы вознаградить вас за участие в моем эксперименте, я вышлю 20 долларов, когда получу эту записку от вас", — добавил путешественник.

Автор пообещал, что тот, кто найдет бутылку с его запиской, получит в подарок 20 долларов Фото: Facebook

Джонсон, который живет в Таусоне, что в штат Мэриленд (США), очень обрадовался, узнав, что его письмо прибило к берегам Австралии.

"Мы с женой побывали на многих круизных лайнерах, но я не помню конкретно этой бутылки. Тем более, что Рио находится на расстоянии более 13 100 километров от Питерборо", — сказал он в интервью.

Пользователи сети начали активно обсуждать эту невероятную историю.

"Невероятная находка! Она плавала в море 16 лет", — написал один из участников обсуждения в Facebook. Другой добавил: "Это невероятно! Если бы бутылка умела разговаривать, было бы интересно послушать обо всем пережитом за это время".

Напомним, ранее Фокус писал, что ученый Гийом Блондель вместе со своими студентами сделал невероятное открытие во время археологических раскопок в галльском поселке возле города Дьепп, что на севере Франции. Участники экспедиции наткнулись на глиняный кувшин со стеклянным флаконом, внутри которого хранилось таинственное послание.

Кроме того, на вершине горы нашли рукописную записку с последним посланием путешественника. Таинственное послание проливает свет на то, как путешественник-одиночка провел свой последний день до исчезновения.