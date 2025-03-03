"Не знаю, кто это мог быть": женщина нашла на своем месте в самолете загадочный сюрприз (фото)

Автор истории отметила на одном из тематических форумов в Reddit, что из-за этого случая провела несколько часов полета в тихом смятении.

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Женщина, которая летела 9-часовым рейсом, была крайне озадаченной, когда вернулась из уборной и нашла загадочную записку на своем сиденье. Подробностями этой истории она поделилась на одном из тематических форумов в Reddit, собрав множество лайков, комментариев и других реакций.

В анонимном сообщении был только один вопрос: "Привет, можно твой номер?". Поскольку отправитель так и не назвался, женщина не смогла ответить, даже если бы она этого хотела.

Таинственная записка

"У меня было место возле прохода. Рядом сидела гораздо старшая супружеская пара (мужчина возле меня), но он не общался со мной на протяжении всего полета. Не знаю, кто еще это мог быть", — вспоминает автор истории.

Интересно, что ее парень также летел этим рейсом, но сидел впереди — напротив. Когда женщина показала ему записку, тот "понятия не имел", кто оставил послание, однако заверил, что не он.

Неизвестный мужчина попросил женщину ее номер телефона Фото: Reddit

"У меня есть любимый, поэтому я не заинтересована в знакомстве, но даже если бы я была одинока, то зачем давать свой номер незнакомцу, если мы не виделись?" — размышляю над этой историей пассажирка.

Мнения читателей

Читатели в разделе комментариев порадовались этой ситуации, предложили свои идеи, что делать в таких случаях, и поделились собственными историями спонтанного флирта.

"Похоже, что тот, кто это оставил, не все продумал", — написала один из участников обсуждения;

Другая пошутила: "Думаю, единственный выход — это встать и громко объявить свой номер телефона";

"Ну, я бы спросил у тех супругов", — написал еще один;

Следующая пользовательница Reddit поделилась подобным опытом: "Я ехала на красный свет. Машина остановилась в крайней левой полосе, чтобы потом повернуть налево. Когда загорелся зеленый свет, этот человек повернул направо, чтобы проехать рядом со мной, и начал кричать, чтобы я дала свой номер".

Позже автор истории отметила, что из-за этого случая провела несколько часов полета "в тихом смущении".

Напомним, во время прогулки по пляжу в Питерборо (Австралия) мужчина наткнулся на необычную находку — послание в бутылке из-под вина. После открытия выяснилось, что записку отправил американец Джо Джонсон, который выбросил ее в океан вблизи Рио-де-Жанейро 3 ноября 2008 года во время своего путешествия на круизном лайнере. Отправитель выражал надежду, что когда-нибудь получит ответ на свое послание.

Кроме того, Фокус писал, что десятилетнюю кошку по имени Мейбеллин обнаружили брошенной на сельскохозяйственных угодьях в Западной Вирджинии (США). Единственной вещью, которую имело животное, была короткая рукописная записка. Служба защиты животных Humane Society сообщила об этом случае на своей странице в Facebook, подчеркивая важность ответственного отношения к домашним любимцам.