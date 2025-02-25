Кошку нашли привязанной к столбу с запиской от владельца: что он написал (фото)

На одном из опубликованных кадров можно увидеть кошку, которая лежит на подстилке, а на другом — записку с объяснением от бывшего владельца животного.

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10-летнюю кошку Мейбеллин нашли на фермерских угодьях в Западной Вирджинии (США). У животного не было ничего, кроме лаконичной рукописной записки. Об этом сообщает служба защиты животных Humane Society на странице в Facebook, призывая людей ответственнее относиться к своим домашним любимцам.

Привязали кошку к столбу

"Вчера утром наша сотрудница добиралась на работу и увидела что-то необычное, проезжая мимо тыквенной фермы. Кто-то привязал к столбу кошку. На улице 12-градусный мороз. Это не нормально!" — говорится в посте, который стал вирусным, собрав 114 репостов и более 820 реакций от неравнодушных пользователей.

Записка, найденная возле кошки Фото: Facebook

На одном из опубликованных кадров можно увидеть кошку, которая лежит на подстилке, а на другом — послание с объяснением от бывшего владельца животного. "Ее зовут Мейбеллин. Она стерилизована и хорошая кошка. Не могу больше за ней ухаживать. Извините, что вам не открыли", — говорится в записке на зеленом фоне.

Ответственное отношение к животным

Рассказав эту историю, сотрудники Humane Society напомнили, что владельцам, которые больше не могут ухаживать за животным, нужно передать его в службу контроля, а не выбрасывать на мороз.

"Мы ни в коем случае не хотим никого унизить, но все же хотим донести до людей, что так делать нельзя", — указано в сообщении, вызвавшем общественный резонанс.

Сейчас Мейбеллин находится на карантине в теплом вольере и получает медицинскую помощь. В приюте заявили, что в течение следующих двух недель кошку не будут отдавать другому владельцу, ведь сначала нужно оценить состояние ее здоровья.

Мнения людей в комментариях

"Люди выбрасывают животных на фермы, думая, что это лучшее место для них, но это бессмысленно и ужасно", — написал в комментариях один из пользователей сети.

Другой добавил: "Мне отвратительно. Некоторые люди просто ужасны";

"Бедная малышка! Я могу только надеяться, что она получит любовь и заботу, которую заслуживает", — надеется следующий участник обсуждения.

Напомним, это далеко не первый подобный случай. Ранее Фокус писал, что на станции метро Canning Town в Лондоне (Великобритания) работники подземки наткнулись на клетку с морской свинкой и запиской "Мне нужен новый владелец". Предыдущий хозяин оставил животное в одиночестве у входа.

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