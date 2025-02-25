Кішку знайшли прив'язаною до стовпа із запискою від власника: що він написав (фото)

На одному з опублікованих кадрів можна побачити кішку, яка лежить на підстилці, а на іншому — записку з поясненням від колишнього власника тварини.

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10-річну кішку Мейбеллін знайшли на фермерських угіддях у Західній Вірджинії (США). У тварини не було нічого, окрім лаконічної рукописної записки. Про це повідомляє служба захисту тварин Humane Society на сторінці у Facebook, закликаючи людей відповідальніше ставитися до своїх домашніх улюбленців.

Прив’язали кішку до стовпа

"Вчора вранці наша співробітниця добиралась на роботу й побачила щось незвичайне, проїжджаючи повз гарбузову ферму. Хтось прив’язав до стовпа кішку. На вулиці 12-градуний мороз. Це не нормально!" — йдеться в дописі, що став вірусним, зібравши 114 поширень і понад 820 реакцій від небайдужих користувачів.

Записка, знайдена біля кішки Фото: Facebook

На одному з опублікованих кадрів можна побачити кішку, яка лежить на підстилці, а на іншому — послання з поясненням від колишнього власника тварини. "Її звуть Мейбеллін. Вона стерилізована і хороша кішка. Не можу більше за нею доглядати. Вибачте, що вам не відкрили", — йдеться у записці на зеленому тлі.

Відповідальне ставлення до тварин

Розповівши цю історію, співробітники Humane Society нагадали, що власникам, які більше не можуть доглядати за твариною, потрібно передати її в службу контролю, а не викидати на мороз.

"Ми в жодному разі не хочемо нікого принизити, але все ж хочемо донести до людей, що так робити не можна", — вказано у повідомленні, яке викликало суспільний резонанс.

Наразі Мейбеллін перебуває на карантині в теплому вольєрі та отримує медичну допомогу. У притулку заявили, що протягом наступних двох тижнів кішку не віддаватимуть іншому власникові, адже спершу потрібно оцінити стан її здоров’я.

Думки людей у коментарях

"Люди викидають тварин на ферми, думаючи, що це найкраще місце для них, але це безглуздо та жахливо", — написав у коментарях один з користувачів мережі.

Інший додав: "Мені огидно. Деякі люди просто жахливі";

"Бідолашне малятко! Я можу тільки сподіватися, що вона отримає любов і турботу, на яку заслуговує", — висловив сподівання наступний учасник обговорення.

Нагадаємо, це далеко не перший подібний випадок. Раніше Фокус писав, що на станції метро Canning Town у Лондоні (Велика Британія) працівники підземки натрапили на клітку з морською свинкою та запискою "Мені потрібен новий власник". Попередній господар залишив тварину на самоті біля входу.

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