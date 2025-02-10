"Схоже на кінець": пілот літака знепритомнів під час польоту (фото)

Про те, що трапилося, повідомив один із пасажирів рейсу. За його словами, подія сталася приблизно через дві години після зльоту.

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Рейс авіакомпанії easyJet, що прямував із єгипетської Хургади в Манчестер (Англія), був змушений здійснити екстрену посадку в Афінах (Греція) через погіршення самопочуття одного з пілотів. На злітно-посадковій смузі літак зустріли машини екстрених служб. Про це пише Manchester Evening News.

Про подію розповів один із пасажирів рейсу. За його словами, інцидент стався приблизно через дві години після зльоту. Бортпровідники несподівано кинулися до передньої частини літака, де, як з'ясувалося, знепритомнів пілот.

"Це було схоже на кінець. Спочатку ми подумали, що допомога потрібна пасажиру, але потім почули заклик до медиків, і кілька людей відгукнулися", — згадує очевидець.

Рейс авіакомпанії easyJet був змушений здійснити екстрену посадку Фото: Daily Star

Бортпровідники натягнули екран, щоб приховати ситуацію від пасажирів, і незабаром оголосили, що капітану стало зле. Другий пілот узяв керування на себе. Ситуація викликала занепокоєння серед пасажирів. За словами одного з них, паніка посилилася, коли оголосили про вимушену посадку.

"Ми побачили, що вздовж злітно-посадкової смуги вишикувалися машини швидкої допомоги, пожежники й поліція", — розповідає він.

Посадка пройшла успішно, хоча багато хто на борту був наляканий. Один із пасажирів зазначив, що приземлення було "жорстким і тривожним", а в когось навіть стався напад паніки й знадобилася киснева маска.

Після приземлення пасажирів доставили в будівлю аеропорту, де їм довелося чекати подальших розпоряджень. Деяким довелося спати на підлозі, перш ніж вдалося отримати номери в готелях. Один із туристів розповів, що вибір був невеликий: або чекати автобус протягом двох годин, або самостійно шукати таксі.

Представник авіакомпанії easyJet підтвердив факт інциденту і вибачився за завдані незручності.

Раніше Фокус повідомляв, що літак "зник у польоті" після зловісних слів пілота. На борту перебувало 10 осіб, включно з самим льотчиком.

Також стало відомо, що турист отримав $21,5 млн після того, як його вдарило розсувними дверима. Інцидент стався на борту круїзного лайнера. Камери зафіксували, як двері несподівано зачинилися, вдаривши Джима Хаусмана в голову.