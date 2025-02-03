Турист отримав $21,5 млн після того, як його вдарило розсувними дверима, але є підступ

Інцидент стався на борту круїзного лайнера. Камери зафіксували, як двері несподівано зачинилися, вдаривши Джима Гаусмана в голову.

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56-річний Джим Гаусман зі США домігся великої компенсації після того, як під час круїзу у 2011 році його вдарило автоматичними розсувними дверима. Однак судовий розгляд отримав несподіваний поворот. Про це пише Unilad.

Інцидент стався на борту круїзного лайнера Holland America. Камери зафіксували, як двері несподівано зачинилися, вдаривши чоловіка в голову. Спочатку удар здавався незначним, і Хаусман із дружиною продовжили подорож, але пізніше в нього почалися серйозні проблеми зі здоров'ям.

Дружина потерпілого розповіла, що після травми у Гаусмана з'явилися перепади настрою, дратівливість, а потім і напади. Він подав позов проти круїзної компанії, стверджуючи, що інцидент зруйнував його життя.

Федеральне журі присяжних у штаті Вашингтон присудило чоловікові 21,5 мільйона доларів. Однак пізніше суддя Барбара Ротштейн анулювала це рішення і призначила повторний розгляд.

Сумніви викликала інформація від колишньої помічниці Гаусмана, Емі Мізер. Вона заявила, що чоловік навмисно видаляв електронні листи, які могли б зашкодити його справі. Також з'ясувалося, що він приховував існування однієї зі своїх поштових скриньок.

Суддя назвала Гаусмана ухильним свідком, який не заслуговує на довіру, зазначивши, що він використовував свою травму мозку, коли це було йому вигідно.

Видання зазначає, що поки незрозуміло, коли відбудеться нове судове засідання.

Раніше Фокус повідомляв, що безплатний круїз обійшовся чоловікові в 47 тисяч доларів. Майк Кемерон і його подруга Тамра Мастерман виграли морську прогулянку, за яку їм не треба було платити. Через кілька днів після початку подорожі чоловік відчув себе погано і звернувся за медичною допомогою, яка дорого обійшлася йому.

Також стало відомо, що туристка залишилася без спідньої білизни під час поїздки. Габбі Морган повідомила, що невідомі поцупили її холодильник із продуктами та алкогольними напоями, а також особисті речі. Унаслідок цього неприємного інциденту жінка зазнала збитків на суму понад 400 доларів.