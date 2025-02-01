Безкоштовний круїз обійшовся чоловікові в 47 тисяч доларів: що сталося

Майк Кемерон і його подруга Тамра Мастерман виграли безплатний круїз. Через кілька днів після початку подорожі чоловік відчув себе погано і звернувся по медичну допомогу, яка дорого обійшлася йому.

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Житель Міннесоти (США) Майк Кемерон зіткнувся з несподіваними витратами після того, як захворів на грип під час круїзу Карибами на борту лайнера Norwegian Cruise Line Encore. Лікування в медичному центрі судна обійшлося йому в 47 000 доларів. Про це пише FOX News.

Круїз, який Кемерон і його подруга Тамра Мастерман виграли безоплатно, стартував 5 січня з Маямі й мав тривати тиждень. Однак за кілька днів після початку подорожі чоловік відчув себе погано і звернувся по медичну допомогу на борту.

Через три дні Кемерон одужав, але йому пред'явили величезний рахунок. Круїзна компанія автоматично списала гроші з його двох кредитних карт, використавши ліміти повністю, залишивши чоловіка в боргу на 21 000 доларів.

Ілюстративне фото Фото: Norwegian Cruise Line

Пара заздалегідь придбала туристичну страховку у самої Norwegian Cruise Line, припускаючи, що це забезпечить захист у подібних ситуаціях. Однак страховка покривала лише до 20 000 доларів, і пара зіткнулася з бюрократичними складнощами під час подання позову.

"Страхова компанія вимагає, щоб ми спочатку спробували отримати компенсацію від медичної страховки. Але наша медстраховка не поширюється на лікування за кордоном", — пояснює Мастерман.

Представники Norwegian Cruise Line заявили, що їхні тарифи відповідають стандартам індустрії. Однак у середу, 29 січня, компанія заявила, що переглядає обґрунтованість суми, виставленої за лікування грипу.

Раніше Фокус повідомляв, що на віддалений острів шукають працівника із зарплатою в 31 тисячу доларів. Шотландський фонд дикої природи шукає людину, готову на пів року стати керівником на мальовничому острові. Для роботи не потрібна спеціальна освіта.

Також стало відомо, що туристка залишилася без спідньої білизни під час поїздки. Габбі Морган повідомила, що невідомі поцупили її холодильник із продуктами та алкогольними напоями, а також особисті речі. Унаслідок цього неприємного інциденту жінка зазнала збитків на суму понад 400 доларів.