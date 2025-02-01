Бесплатный круиз обошелся мужчине в 47 тысяч долларов: что произошло

Майк Кэмерон и его подруга Тамра Мастерман выиграли бесплатный круиз. Спустя несколько дней после начала путешествия мужчина почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, которая дорого обошлась ему.

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Житель Миннесоты (США) Майк Кэмерон столкнулся с неожиданными тратами после того, как заболел гриппом во время круиза по Карибам на борту лайнера Norwegian Cruise Line Encore. Лечение в медицинском центре судна обошлось ему в 47 000 долларов. Об этом пишет FOX News.

Круиз, который Кэмерон и его подруга Тамра Мастерман выиграли бесплатно, стартовал 5 января из Майами и должен был длиться неделю. Однако спустя несколько дней после начала путешествия мужчина почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью на борту.

Через три дня Кэмерон выздоровел, но ему предъявили огромный счет. Круизная компания автоматически списала деньги с его двух кредитных карт, использовав лимиты полностью, оставив мужчину в долгу на 21 000 долларов.

Иллюстративное фото Фото: Norwegian Cruise Line

Пара заранее приобрела туристическую страховку у самой Norwegian Cruise Line, предполагая, что это обеспечит защиту в подобных ситуациях. Однако страховка покрывала лишь до 20 000 долларов, и пара столкнулась с бюрократическими сложностями при подаче иска.

"Страховая компания требует, чтобы мы сначала попытались получить компенсацию от медицинской страховки. Но наша медстраховка не распространяется на лечение за границей", – объясняет Мастерман.

Представители Norwegian Cruise Line заявили, что их тарифы соответствуют стандартам индустрии. Однако в среду, 29 января, компания заявила, что пересматривает обоснованность суммы, выставленной за лечение гриппа.

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