Турист получил $21,5 млн после того, как его ударило раздвижной дверью, но есть подвох

Инцидент произошел на борту круизного лайнера. Камеры зафиксировали, как дверь неожиданно захлопнулась, ударив Джима Хаусмана в голову.

Related video

56-летний Джим Хаусман из США добился крупной компенсации после того, как во время круиза в 2011 году его ударило автоматической раздвижной дверью. Однако судебное разбирательство получило неожиданный поворот. Об этом пишет Unilad.

Инцидент произошел на борту круизного лайнера Holland America. Камеры зафиксировали, как дверь неожиданно захлопнулась, ударив мужчину в голову. Первоначально удар казался незначительным, и Хаусман с женой продолжили путешествие, но позже у него начались серьезные проблемы со здоровьем.

Супруга пострадавшего рассказала, что после травмы у Хаусмана появились перепады настроения, раздражительность, а затем и припадки. Он подал иск против круизной компании, утверждая, что инцидент разрушил его жизнь.

Федеральное жюри присяжных в штате Вашингтон присудило мужчине 21,5 миллиона долларов. Однако позже судья Барбара Ротштейн аннулировала это решение и назначила повторное разбирательство.

Сомнения вызвала информация от бывшей помощницы Хаусмана, Эми Мизер. Она заявила, что мужчина намеренно удалял электронные письма, которые могли бы навредить его делу. Также выяснилось, что он скрывал существование одного из своих почтовых ящиков.

Судья назвала Хаусмана уклончивым и не заслуживающим доверия свидетелем, отметив, что он использовал свою травму мозга, когда это было ему выгодно.

Издание отмечает, что пока неясно, когда состоится новое судебное заседание.

Ранее Фокус сообщал, что бесплатный круиз обошелся мужчине в 47 тысяч долларов. Майк Кэмерон и его подруга Тамра Мастерман выиграли морскую прогулку, за которую им не надо было платить. Спустя несколько дней после начала путешествия мужчина почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, которая дорого обошлась ему.

Также стало известно, что туристка осталась без нижнего белья во время поездки. Габби Морган сообщила, что неизвестные украли ее холодильник с продуктами и алкогольными напитками, а также личные вещи. В результате этого неприятного инцидента женщина понесла убытки на сумму более 400 долларов.