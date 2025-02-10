"Похоже на конец": пилот самолета потерял сознание во время полета (фото)

О случившемся сообщил один из пассажиров рейса. По его словам, происшествие произошло примерно через два часа после взлета.

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Рейс авиакомпании easyJet, следовавший из египетской Хургады в Манчестер (Англия), был вынужден совершить экстренную посадку в Афинах (Греция) из-за ухудшения самочувствия одного из пилотов. На взлетно-посадочной полосе самолет встретили машины экстренных служб. Об этом пишет Manchester Evening News.

О происшествии рассказал один из пассажиров рейса. По его словам, инцидент произошел примерно через два часа после взлета. Бортпроводники неожиданно бросились к передней части самолета, где, как выяснилось, потерял сознание пилот.

"Это было похоже на конец. Сначала мы подумали, что помощь требуется пассажиру, но затем услышали призыв к медикам, и несколько человек откликнулись", — вспоминает очевидец.

Рейс авиакомпании easyJet был вынужден совершить экстренную посадку Фото: Daily Star

Бортпроводники натянули экран, чтобы скрыть ситуацию от пассажиров, и вскоре объявили, что капитану стало плохо. Второй пилот взял управление на себя. Ситуация вызывала беспокойство среди пассажиров. По словам одного из них, паника усилилась, когда объявили о вынужденной посадке.

"Мы увидели, что вдоль взлетно-посадочной полосы выстроились машины скорой помощи, пожарные и полиция", — рассказывает он.

Посадка прошла успешно, хотя многие на борту были напуганы. Один из пассажиров отметил, что приземление было "жестким и тревожным", а у кого-то даже случился приступ паники и потребовалась кислородная маска.

После приземления пассажиров доставили в здание аэропорта, где им пришлось ожидать дальнейших распоряжений. Некоторым пришлось спать на полу, прежде чем удалось получить номера в гостиницах. Один из туристов рассказал, что выбор был невелик: либо ждать автобус в течение двух часов, либо самостоятельно искать такси.

Представитель авиакомпании easyJet подтвердил факт инцидента и принес извинения за причиненные неудобства.

Ранее Фокус сообщал, что самолет "исчез в полете" после зловещих слов пилота. На борту находилось 10 человек, включая самого летчика.

Также стало известно, что турист получил $21,5 млн после того, как его ударило раздвижной дверью. Инцидент произошел на борту круизного лайнера. Камеры зафиксировали, как дверь неожиданно захлопнулась, ударив Джима Хаусмана в голову.