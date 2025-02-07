Перестал выходить на связь: самолет "исчез в полете" после зловещих слов пилота (фото)

На борту находилось 10 человек, включая пилота. Поисковые группы пытаются определить последние известные координаты воздушного судна, однако операции осложняются неблагоприятными погодными условиями.

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На Аляске (США) продолжаются поиски коммерческого самолета авиакомпании Bering Air, который пропал во время рейса. Об этом пишет Daily Star.

Воздушное судно перестало выходить на связь в четверг, 6 февраля, когда выполняло перелет из Уналаклита в Ном. На борту находилось 10 человек, включая пилота.

Самолет был объявлен "просроченным" после того, как не смог приземлиться в Номе около 16:00 по местному времени. Поисковые группы пытаются определить последние известные координаты воздушного судна, однако операции осложняются неблагоприятными погодными условиями. В связи с этим власти вынуждены ограничить поиски с воздуха.

"Мы ведем активные наземные поиски из Нома и с Белой горы. Из-за погодных условий и видимости в настоящее время мы ограничены в воздушном поиске. Национальная гвардия, береговая охрана и войска были уведомлены и активно принимают участие. Корпорация здравоохранения Нортон-Саунд находится наготове", — сообщил представитель добровольной пожарной службы Нома.

На борту находилось 10 человек, включая пилота Фото: Daily Star

По последним данным, пилот связывался с диспетчерами в Анкоридже перед исчезновением и сообщил, что войдет в режим удержания в ожидании разрешения на посадку.

Власти призвали местных жителей не организовывать самостоятельные поисковые группы, поскольку условия в районе крайне опасны. Ожидаются дальнейшие обновления по ситуации.

Ранее Фокус сообщал, что самолет остался без пилота во время трансатлантического рейса. Капитан воздушного судна, почувствовав слабость, отошел в зону отдыха экипажа и неожиданно потерял сознание. Стюардессы оказали ему первую помощь.

Также стало известно, что турист обнаружил в своем гостиничном номере полноценный самолет. Мужчина ожидал получить стандартный гостиничный номер. Однако вместо привычной обстановки он обнаружил внутри полноценный макет самолета.