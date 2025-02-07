Перестав виходити на зв'язок: літак "зник у польоті" після зловісних слів пілота (фото)

На борту перебувало 10 осіб, включно з пілотом. Пошукові групи намагаються визначити останні відомі координати повітряного судна, однак операції ускладнюються несприятливими погодними умовами.

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На Алясці (США) тривають пошуки комерційного літака авіакомпанії Bering Air, який зник під час рейсу. Про це пише Daily Star.

Повітряне судно перестало виходити на зв'язок у четвер, 6 лютого, коли виконувало переліт з Уналакліта до Нома. На борту перебувало 10 осіб, включно з пілотом.

Літак було оголошено "простроченим" після того, як він не зміг приземлитися в Номі близько 16:00 за місцевим часом. Пошукові групи намагаються визначити останні відомі координати повітряного судна, однак операції ускладнюються несприятливими погодними умовами. У зв'язку з цим влада змушена обмежити пошуки з повітря.

"Ми ведемо активні наземні пошуки з Нома і з Білої гори. Через погодні умови й видимість наразі ми обмежені в повітряному пошуку. Національна гвардія, берегова охорона і війська були сповіщені й активно беруть участь. Корпорація охорони здоров'я Нортон-Саунд перебуває напоготові", — повідомив представник добровільної пожежної служби Нома.

На борту перебувало 10 осіб, включно з пілотом Фото: Daily Star

За останніми даними, пілот зв'язувався з диспетчерами в Анкоріджі перед зникненням і повідомив, що увійде в режим утримання в очікуванні дозволу на посадку.

Влада закликала місцевих жителів не організовувати самостійні пошукові групи, оскільки умови в районі вкрай небезпечні. Очікуються подальші оновлення щодо ситуації.

Раніше Фокус повідомляв, що літак залишився без пілота під час трансатлантичного рейсу. Капітан повітряного судна, відчувши слабкість, відійшов у зону відпочинку екіпажу і несподівано втратив свідомість. Стюардеси надали йому першу допомогу.

Також стало відомо, що турист виявив у своєму готельному номері повноцінний літак. Чоловік очікував отримати стандартний готельний номер. Однак замість звичної обстановки він виявив усередині повноцінний макет літака.