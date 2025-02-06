Самолет остался без пилота во время трансатлантического рейса: все подробности (фото)

Капитан самолета, почувствовав слабость, отошел в зону отдыха экипажа и неожиданно потерял сознание. Стюардессы оказали ему первую помощь.

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На борту самолета Boeing 747-8 авиакомпании Lufthansa, который летел из Майами (США) во Франкфурт (Германия), произошла нештатная ситуация: командир потерял сознание. Перелет через Атлантику обычно занимает от 8 до 9 часов, однако на этот раз самолет экстренно вернулся уже через 5 часов 40 минут, и не в Германии, а в Канаде. Об этом сообщает Aviation Herald.

Инцидент произошел на борту рейса LH463. Самолет вылетел из аэропорта Майами примерно в 17:09 (по местному времени). В какой-то момент капитан, почувствовав слабость, отошел в зону отдыха экипажа и неожиданно потерял сознание. Это произошло, когда борт находился примерно в 260 километрах к западу от Гандера (Ньюфаундленд).

Самолет перенаправили в Канаду Фото: FlightAware

Экипаж отреагировал незамедлительно. Командование взял на себя второй пилот, а стюардессы оказали первую помощь пострадавшему.

Как сообщает канадская служба по авиационной безопасности TSB, рейс перенаправили. Из-за плохих погодных условий экипаж принял решение лететь в аэропорт Монреаля (Канада).

По данным авиадиспетчерской службы, самолет подал аварийный сигнал и слил топливо перед посадкой.

"Посадка прошла нормально и безопасно, а наш коллега получил медицинскую помощь. Lufthansa сожалеет о неудобствах, причиненных путешественникам. Безопасность пассажиров и членов экипажа — наш приоритет", — сообщил представитель авиакомпании, не предоставив никаких других подробностей.

Пассажиров перебронировали на другие рейсы. О состоянии пострадавшего пилота Lufthansa пока не сообщается.

Напомним, ранее Фокус писал, что пилот-виртуоз совершил "хрестоматийную" аварийную посадку на одном колесе. На драматических кадрах можно увидеть, как самолет Cessna 402C авиакомпании Cape Air, совершавший рейс в штат Мэн (США), после обнаружения проблемы с шасси возвращается в аэропорт Логан (штат Мэн, США).

Кроме того, курьезный случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines. В самолете Boeing 777-300ER, следовавшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет, из-за чего пришлось совершать аварийную посадку.