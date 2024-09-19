Пилот потерял сознание через три минуты после взлета: что произошло с пассажирами самолета

В ходе расследования удалось выяснить, что самолет столкнулся со стаей птиц — это привело к удару в носовой части воздушного судна.

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Пилот самолета авиакомпании KLM, на борту которого находилось 37 пассажиров и четыре члена экипажа, неожиданно потерял сознание. Инцидент произошел всего через три минуты после начала полета, когда лайнер набрал высоту 10 000 футов (около 3 км), сообщает Dublin Live.

Расследование установило, что в 8:22, то есть почти сразу после взлета, 35-летний первый пилот сообщил коллеге, что ему стало плохо, после чего потерял сознание в своем кресле. Командир экипажа, совершавшего рейс из Дублина (Ирландия) в Амстердам (Нидерланды), безрезультатно пытался привести напарника в чувство — громко разговаривал с ним и толкал за плечо, но все напрасно.

Командир немедленно обратился за помощью к членам экипажа, нажал кнопку экстренного вызова и постучал в дверь кабины. Несмотря на то, что коллега вскоре пришел в себя, его признали непригодным для работы.

Пилот самолета авиакомпании KLM неожиданно потерял сознание Фото: Unplash

Вскоре диспетчерская служба получила сигнал тревоги, запрос на разрешение развернуть самолет в аэропорт Дублина, а также просьбу вызвать медицинские службы.

Пассажиров также проинформировали об этой ситуации и отметили, что дальнейшие инструкции им сообщат дополнительно после приземления.

В ходе расследования, проведенного AAIU, удалось выяснить, что самолет столкнулся со стаей птиц — это привело к удару в носовой части воздушного судна. Хотя столкновение не вызвало никаких технических проблем, но могло повлиять на пилота.

Медицинское обследование больного показало, что у него было низкое кровяное давление, вероятно, из-за перепада высоты в сочетании с недостаточным потреблением воды и пищи.

Напомним, ранее Фокус писал, что пилот-виртуоз совершил "хрестоматийную" аварийную посадку на одном колесе. На драматических кадрах можно увидеть, как самолет Cessna 402C авиакомпании Cape Air, совершавший рейс в штат Мэн (США), после обнаружения проблемы с шасси возвращается в аэропорт Логан (штат Мэн, США).

Кроме того, курьезный случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines. В самолете Boeing 777-300ER, следовавшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет, из-за чего пришлось совершать аварийную посадку.