Пілот знепритомнів за три хвилини після зльоту: що сталося з пасажирами літака

У ході розслідування вдалось з’ясувати, що літак зіткнувся зі зграєю птахів — це призвело до удару в носовій частині повітряного судна.

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Пілот літака авіакомпанії KLM, на борту якого перебувало 37 пасажирів та чотири члени екіпажу, несподівано втратив свідомість. Інцидент стався всього за три хвилини після початку польоту, коли лайнер набрав висоту 10 000 футів (близько 3 км), повідомляє Dublin Live.

Розслідування встановило, що о 8:22, тобто майже одразу після зльоту, 35-річний перший пілот повідомив колезі, що йому стало зле, після чого знепритомнів у своєму кріслі. Командир екіпажу, який здійснював рейс з Дубліна (Ірландія) до Амстердама (Нідерланди), безрезультатно намагався привести напарника до тями — голосно розмовляв з ним й штурхав за плече, але все марно.

Командир негайно звернувся за допомогою до членів екіпажу, натиснувши кнопку екстреного виклику і постукавши у двері кабіни. Попри те, що колега невдовзі прийшов до тями, його визнали непридатним для роботи.

Пілот літака авіакомпанії KLM несподівано втратив свідомість Фото: Unplash

Невдовзі диспетчерська служба отримала сигнал тривоги, запит на дозвіл розвернути літак в аеропорт Дубліна, а також прохання викликати медичні служби.

Пасажирів також поінформували щодо цієї ситуації й зазначили, що подальші інструкції їм повідомлять додатково після приземлення.

У ході розслідування, проведеного AAIU, вдалось з’ясувати, що літак зіткнувся зі зграєю птахів — це призвело до удару в носовій частині повітряного судна. Хоча зіткнення не спричинило жодних технічних проблем, але могло вплинути на пілота.

Медичне обстеження хворого показало, що у нього був низький кров'яний тиск, ймовірно, через перепад висоти у поєднанні з недостатнім споживання води та їжі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пілот-віртуоз здійснив "хрестоматійну" аварійну посадку на одному колесі. На драматичних кадрах можна побачити, як літак Cessna 402C авіакомпанії Cape Air, що здійснював рейс до штату Мен (США), після виявлення проблеми з шасі повертається до аеропорту Логан (штат Мен, США).

Крім того, курйозний випадок стався на рейсі авіакомпанії United Airlines. У літаку Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет, через що довелося здійснювати аварійну посадку.