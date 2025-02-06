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Літак залишився без пілота під час трансатлантичного рейсу: всі подробиці (фото)

Літак авіакомпанії Lufthansa залишився без пілота, екстрена посадка, інцидент на борту, туризм
Фото: Lufthansa | Пілот Lufthansa знепритомнів під час рейсу

Капітан літака, відчувши слабкість, відійшов в зону відпочинку екіпажу і несподівано знепритомнів. Стюардеси надали йому першу допомогу.

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На борту літака Boeing 747-8 авіакомпанії Lufthansa, який летів з Маямі (США) до Франкфурта (Німеччина), сталась нештатна ситуація: командир втратив свідомість. Переліт через Атлантику зазвичай займає від 8 до 9 годин, однак цього разу літак екстрено повернувся вже за 5 годин 40 хвилин, і не у Німеччині, а в Канаді. Про це повідомляє Aviation Herald.

Інцидент стався на борту рейсу LH463. Літак вилетів з аеропорту Маямі приблизно о 17:09 (за місцевим часом). У якийсь момент капітан, відчувши слабкість, відійшов в зону відпочинку екіпажу і несподівано знепритомнів. Це сталося, коли борт перебував приблизно за 260 кілометрів на захід від Гандера (Ньюфаундленд).

Літак авіакомпанії Lufthansa залишився без пілота, екстрена посадка, інцидент на борту, туризм Fullscreen
Літак перенаправили у Канаду
Фото: FlightAware

Екіпаж відреагував негайно. Командування взяв на себе другий пілот, а стюардеси надали першу допомогу постраждалому.

Як повідомляє канадська служба з авіаційної безпеки TSB, рейс перенаправили. Через погані погодні умови екіпаж прийняв рішення летіти в аеропорт Монреаля (Канада).

За даними авіадиспетчерської служби, літак подав аварійний сигнал і злив паливо перед посадкою.

"Посадка пройшла нормально і безпечно, а наш колега отримав медичну допомогу. Lufthansa шкодує про незручності, завдані мандрівникам. Безпека пасажирів і членів екіпажу — наш пріоритет", — повідомив представник авіакомпанії, не надавши жодних інших подробиць.

Пасажирів перебронювали на інші рейси. Про стан постраждалого пілота Lufthansa наразі не повідомляють.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пілот-віртуоз здійснив "хрестоматійну" аварійну посадку на одному колесі. На драматичних кадрах можна побачити, як літак Cessna 402C авіакомпанії Cape Air, що здійснював рейс до штату Мен (США), після виявлення проблеми з шасі повертається до аеропорту Логан (штат Мен, США).

Крім того, курйозний випадок стався на рейсі авіакомпанії United Airlines. У літаку Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет, через що довелося здійснювати аварійну посадку.