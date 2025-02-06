Літак залишився без пілота під час трансатлантичного рейсу: всі подробиці (фото)

Капітан літака, відчувши слабкість, відійшов в зону відпочинку екіпажу і несподівано знепритомнів. Стюардеси надали йому першу допомогу.

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На борту літака Boeing 747-8 авіакомпанії Lufthansa, який летів з Маямі (США) до Франкфурта (Німеччина), сталась нештатна ситуація: командир втратив свідомість. Переліт через Атлантику зазвичай займає від 8 до 9 годин, однак цього разу літак екстрено повернувся вже за 5 годин 40 хвилин, і не у Німеччині, а в Канаді. Про це повідомляє Aviation Herald.

Інцидент стався на борту рейсу LH463. Літак вилетів з аеропорту Маямі приблизно о 17:09 (за місцевим часом). У якийсь момент капітан, відчувши слабкість, відійшов в зону відпочинку екіпажу і несподівано знепритомнів. Це сталося, коли борт перебував приблизно за 260 кілометрів на захід від Гандера (Ньюфаундленд).

Літак перенаправили у Канаду Фото: FlightAware

Екіпаж відреагував негайно. Командування взяв на себе другий пілот, а стюардеси надали першу допомогу постраждалому.

Як повідомляє канадська служба з авіаційної безпеки TSB, рейс перенаправили. Через погані погодні умови екіпаж прийняв рішення летіти в аеропорт Монреаля (Канада).

За даними авіадиспетчерської служби, літак подав аварійний сигнал і злив паливо перед посадкою.

"Посадка пройшла нормально і безпечно, а наш колега отримав медичну допомогу. Lufthansa шкодує про незручності, завдані мандрівникам. Безпека пасажирів і членів екіпажу — наш пріоритет", — повідомив представник авіакомпанії, не надавши жодних інших подробиць.

Пасажирів перебронювали на інші рейси. Про стан постраждалого пілота Lufthansa наразі не повідомляють.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пілот-віртуоз здійснив "хрестоматійну" аварійну посадку на одному колесі. На драматичних кадрах можна побачити, як літак Cessna 402C авіакомпанії Cape Air, що здійснював рейс до штату Мен (США), після виявлення проблеми з шасі повертається до аеропорту Логан (штат Мен, США).

Крім того, курйозний випадок стався на рейсі авіакомпанії United Airlines. У літаку Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет, через що довелося здійснювати аварійну посадку.