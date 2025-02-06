Чоловік дав пілоту стару камеру, аби той зняв небо: у кадр потрапило ще дещо (фото)

Аріан познайомився з пілотом Мануелем в аеропорту, а наприкінці бесіди запитав, чи візьме той стару камеру з собою в політ, щоб зафільмувати цікаві моменти.

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Ентузіаст Сафіулла Аріан у рамках цікавого експерименту передав стару камеру пілоту Хосе Мануелю перед одним з його рейсів в аеропорту Лос-Анджелеса (США). У підсумку командир зробив приголомшливу серію фотографій зі своєї подорожі, яку згодом опублікував у TikTok.

Аріан підійшов, що познайомитися з Мануелем, а наприкінці бесіди запитав, чи візьме той стару камеру з собою в політ, щоб зафільмувати цікаві моменти. Командир погодився й повернув серію знімків, серед яких кадри з кабіни пілотів, зустріч з членами екіпажу та безкрає небо.

Цікавий експеримент

"Мені подобається заводити нових друзів та ділитися історіями людей. Ось чому я це роблю. Кожен хоче відчувати себе особливим. Кожен заслуговує, щоб його почули. Я був такий щасливий, коли побачив фотографії, а ще я дуже зблизився з пілотом", — розповів Аріан в інтерв'ю Newsweek.

Мануель, своєю чергою, запевняє, що робота є важливою частиною його життя й він дуже цим дорожить.

Хосе Мануелю погодився взяти участь в експерименті Фото: TikTok

"Я літаю міжнародними рейсами. Більшість людей, які сідають на борт, приймають важливі рішення: переїжджають до нової країни, возз'єднуються з коханими або починають життя з чистого аркуша. Тобто я ніби провідник, якому довірено безпечно доставити пасажирів до нових починань. Життя людей в моїх руках, тому я дуже серйозно ставлюся до цієї відповідальності", — розповідає командир.

Реакція глядачів

Відео з кадрами захопливої подорожі, опубліковане у TikTok, зібрало понад 14 мільйонів переглядів. Тисячі глядачів схвально відгукнулися про ці знімки, зроблені на плівку.

"Чесно кажучи, старі фотоапарати передають життя набагато реальніше";

"Відразу відчув себе в 90-х";

"Мені дуже подобається, як він фотографує колег!";

"Дякую. Цей ролик змусив мене плакати. Можливо, тому що там показано всіх тих, хто за лаштунками, хто робить можливим наш політ до місця призначення. Дякую всім!".

До речі, пілот Мануель далеко не перший, кому Аріан тимчасово передавав фотоапарат. У нього є кадри від незнайомців на нічній прогулянці, мандрівників та навіть водіїв, що стоять у заторі. Свою колекцію він зберігає у спеціальному альбомі.

Нагадаємо, раніше на борту літака Boeing 747-8 авіакомпанії Lufthansa, який летів з Маямі (США) до Франкфурта (Німеччина), сталась нештатна ситуація: командир втратив свідомість. Переліт через Атлантику зазвичай займає від 8 до 9 годин, однак цього разу літак екстрено повернувся вже за 5 годин 40 хвилин.

Крім того, курйозний випадок стався на рейсі авіакомпанії United Airlines. У літаку Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет, через що довелося здійснювати аварійну посадку.