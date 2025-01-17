Чоловік випивав 30 пляшок газованої води щодня протягом 20 років: що з ним сталося (фото)

Енді зізнався, що починав свій день із літра газованого напою і випивав ще дев'ять літрів протягом доби. Якби не ця шкідлива звичка, він міг би придбати не одну розкішну машину.

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Енді Каррі з Великої Британії протягом останніх 20 років щодня випивав 30 бляшанок Pepsi й нещодавно розповів, які це мало наслідки для його організму та банківського рахунку. Про це пише видання OutKick.

Чоловік витрачав на газовані напої $25 на день, що в сумі складає близько $8500 на рік. Якби не шкідлива звичка, він міг би за цей час придбати не одну розкішну машину.

Каррі зізнався, що починав свій день із літра цього напою і випивав ще дев'ять літрів протягом доби.

"Я завжди любив смак холодного Pepsi. Ніщо не могло з ним зрівнятися, і я просто підсів. Працюю ночами, тож звик наливати собі склянку солодкої газованої води, щоб не засинати. Загалом випивав чотири чи п'ять дволітрових пляшок щодня. На це пішла ціла купа грошей", — зізнався британець.

Енді зміг позбутися шкідливої звички

Стан здоров'я Енді почав погіршуватися після того, як кількість випитого вийшла з-під контролю. Дійшло до того, що чоловік набрав 19 надлишкових кілограмів. Лікарі попереджали його про серйозну загрозу виникнення діабету.

Пізніше британцю вдалося скинути два кілограми за допомогою суворої дієти, але він так і не зміг назавжди позбутися шкідливої звички. Впоратися з цим викликом йому зголосився допомогти лондонський терапевт та гіпнотизер Девід Кілмеррі.

"Девід познайомився зі мною онлайн та проводив сеанси гіпнозу близько 40 хвилин. Не знаю, що він зробив, але після цього я просто більше не хотів пити Pepsi. У холодильнику досі стоять дві бляшанки, які хотів випити перед сеансом, але просто не встиг. Тепер надаю перевагу воді. Помітив, що моя шкіра має кращий вигляд, до того ж відчуваю набагато більше енергії. Це може підтвердити моя дружина", — розповів Енді.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 41-річну Ніну Манро з Австралії, яка почала випивати по чотири літри води на день. Жінці здавалося, що це допоможе швидше стати на ноги, а натомість потрапила до лікарні.

А от 65-річний Сокусекісай Ояма з Японії їсть локшину швидкого приготування принаймні раз на день вже понад три десятиліття. Чоловік полюбив цю страву ще під час навчання на інженера в токійському університеті Гунма.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.