Жінка випивала по 4 літри води щодня: як це вплинуло на її зовнішність та організм (фото)

Чоловік Ніни Манро каже, що вона нічого не могла зробити без склянки води, але почувала себе суперздоровою людиною.

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41-річна Ніна Манро з Австралії, щоб одужати від "застуди", почала випивати по чотири літри води на день. Жінці здавалося, що це допоможе швидше стати на ноги, а натомість потрапила до лікарні. Про це пише видання The Mirror.

У Ніни стався напад через надмірну кількість споживання води у поєднанні з прийняттям ліками проти застуди та грипу. Це спричинило зниження рівня натрію в організмі. Зрештою, жінка п'ять днів боролася за життя у реанімації.

"Всі лікарі не знали, як я це пережила. Повільно тонула й навіть не здогадувалась про це! Чоловік каже, що я нічого не могла зробити без склянки води, хоча почувала себе суперздоровою людиною" — розповідає жінка.

Упродовж всього кризового періоду Манро не могла бачитися зі своєю дочкою, що стало для неї справжнім випробуванням.

"Я не зустрічалась зі своєю донькою п'ять днів — це було дуже важко. Не хотіла, щоб вона бачила мене у такому стані. Перші кілька днів у відділенні інтенсивної терапії не могла нічого пити, а коли виписалася з лікарні, то сиділа на дієті з обмеженням в 1,5 літра і, зрозуміло, тепер п'ю менше", — додає австралійка.

Ніна Манро з родиною Фото: SWNS

Повідомляється, що стан Ніни погіршився за кілька днів до госпіталізації 15 червня. Вона звернулась за допомогою до місцевої лікарні, але там їй порадили просто "пити багато води".

"Я постійно думала, що мені потрібно випити всю цю воду, щоб краще почуватися", — згадує Манро.

Коли жінку госпіталізували й провели всі аналізи, то з’ясувалось, що рівень натрію в її крові був тривожно низьким — 100 міліеквівалентів на літр, хоча гранично допустимий рівень — 135.

До речі, Національна служба охорони здоров'я (Велика Британія) радить людям споживати від шести до восьми склянок рідини щодня для підтримання гідратації.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 21-річну Дженна Джестетнер із Лос-Анджелеса (штат Каліфорнії, США), яка страждає від сотні алергій і може їсти лише 13 продуктів. Лікарі діагностували у дівчини серйозний розлад — Mast cell activation syndrome (MCAS). Це захворювання може стати причиною виникнення кропив’янки, набряку, низького тиску, утрудненого дихання та сильної діареї.

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