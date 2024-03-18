"Все змінилось в одну ніч": дівчинка з дивним розладом їсть стіни, меблі та скло (фото)

Щоб відволікти доньку, матір використовує спеціальні іграшки та їжу з цікавими текстурами, однак повністю впоратися з цією проблемою поки не вдається.

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25-річна матір-одиначка Стейсі А'Хірн з Блеквуда, що у Великій Британії, змушена фактично цілодобово стежити за своєю 3-річною донькою Вінтер, яка страждає від рідкісного розладу, через що намагається з’їсти неїстівні речі. Про її історію написало видання Metro.

Лікарі діагностували у Вінтер аутизм та піку в січні 2024 року після того, як мати помітила, як донька гризе штукатурку зі стін, поролон з дивана, фоторамки та навіть своє ліжечко та ковдру.

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"Вінтер буквально з'їдає весь будинок. Нещодавно купили новий диван, то вона відгризла кілька шматків. Може сидіти і їсти губку, також розбила близько восьми фоторамок й намагалася проковтнути скло. Це при тому, що до звичайної їжі вона дуже вибаглива", — розповідає Стейсі.

За словами жінки, Вінтер нормально розвивалась до 13 місяців — ходила та навіть намагалась розмовляти, але все змінилось "в одну ніч".

"Вона прокидається о 2 годині ночі й починає їсти ліжечко та ковдри. Це виснажливо — стежити за нею 24 години на добу 7 днів на тиждень, але у мене вже склався гарний розпорядок дня, і я розумію її потреби", — додає матір, яка неодноразова ловила дитину за поїданням іграшок, рослин і воску зі свічок.

Вінтер нормально розвивалась до 13 місяців – ходила та навіть намагалась розмовляти, але все змінилось "в одну ніч" Фото: SWNS

Щоб відволікти малюка, матір використовує спеціальні іграшки та їжу з цікавими текстурами, однак повністю впоратися з цією проблемою поки не вдається.

"Дітям з аутизмом подобаються сенсорні речі, до яких можна доторкнутися або почути певні звуки. Купила для неї макарони різної форми, які можна помацати, та жувальне намисто з різними текстурами — це не дуже добре для неї, але й не вкрай небезпечно. Головне, щоб вона не схопила скло. Лікарі кажуть, що ми мало що можемо зробити. Просто треба дуже уважно за нею стежити", — зазначає Стейсі, яка також виховує 1-річну донечку Еверлі.

Британка сподівається, що з часом Вінтер стане краще завдяки терапії.

Щоб відволікти малюка, матір використовує спеціальні іграшки та їжу з цікавими текстурами Фото: SWNS

До речі, піка — захворювання, внаслідок якого людина відчуває потяг до вживання неїстівних речей. Може бути пов'язаним з аутизмом та іншими психічними порушеннями.

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