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"Все изменилось в одну ночь": девочка со странным расстройством ест стены, мебель и стекло (фото)

Ребенок ест все подряд, психические заболевания, расстройства, аутизм, история девочки из Великобритании, странные диагнозы, фото
Фото: SWNS | Винтер имеет редкое психическое расстройство

Чтобы отвлечь дочь, мать использует специальные игрушки и еду с интересными текстурами, однако полностью справиться с этой проблемой пока не удается.

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25-летняя мать-одиночка Стейси А'Хирн из Блэквуда, что в Великобритании, вынуждена фактически круглосуточно следить за своей 3-летней дочерью Винтер, которая страдает от редкого расстройства, из-за чего пытается съесть несъедобные вещи. О ее истории написало издание Metro.

Врачи диагностировали у Винтер аутизм и пику в январе 2024 года после того, как мать заметила, как дочь грызет штукатурку со стен, поролон с дивана, фоторамки и даже свою кроватку и одеяло.

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"Винтер буквально съедает весь дом. Недавно купили новый диван, так она отгрызла несколько кусков. Может сидеть и есть губку, также разбила около восьми фоторамок и пыталась проглотить стекло. Это при том, что к обычной еде она очень привередлива", — рассказывает Стейси.

По словам женщины, Винтер нормально развивалась до 13 месяцев — ходила и даже пыталась разговаривать, но все изменилось "в одну ночь".

"Она просыпается в 2 часа ночи и начинает есть кроватку и одеяла. Это утомительно — следить за ней 24 часа в сутки 7 дней в неделю, но у меня уже сложился хороший распорядок дня, и я понимаю ее потребности", — добавляет мать, которая неоднократно ловила ребенка за поеданием игрушек, растений и воска со свечей.

Ребенок ест все подряд, психические заболевания, расстройства, аутизм, история девочки из Великобритании, странные диагнозы, фото Fullscreen
Винтер нормально развивалась до 13 месяцев — ходила и даже пыталась разговаривать, но все изменилось "в одну ночь"
Фото: SWNS

Чтобы отвлечь малыша, мать использует специальные игрушки и еду с интересными текстурами, однако полностью справиться с этой проблемой пока не удается.

"Детям с аутизмом нравятся сенсорные вещи, к которым можно прикоснуться или услышать определенные звуки. Купила для нее макароны разной формы, которые можно потрогать, и жевательные бусы с различными текстурами — это не очень хорошо для нее, но и не крайне опасно. Главное, чтобы она не схватила стекло. Врачи говорят, что мы мало что можем сделать. Просто надо очень внимательно за ней следить", — отмечает Стейси, которая также воспитывает 1-летнюю дочь Эверли.

Британка надеется, что со временем Винтер станет лучше благодаря терапии.

Ребенок ест все подряд, психические заболевания, расстройства, аутизм, история девочки из Великобритании, странные диагнозы, фото Fullscreen
Чтобы отвлечь малыша, мать использует специальные игрушки и еду с интересными текстурами
Фото: SWNS

Кстати, пика — заболевание, в результате которого человек испытывает тягу к употреблению несъедобных вещей. Может быть связанным с аутизмом и другими психическими нарушениями.

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