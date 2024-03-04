"Вышел из камеры смертников": мужчина случайно узнал, что ему поставили не тот диагноз

За считанные месяцы британец Пол Гилл похудел на 4 килограмма, а к осени уже был вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

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65-летний британец Пол Гилл из города Брэдфорд (графство Западный Йоркшир, Великобритания) пережил настоящие "эмоциональные горки" из-за диагноза, который ему поставили врачи. В июне 2022 года мужчине сообщили, что он неизлечимо болен, однако потом выяснилось, что это ошибка, пишет издание Mirror.

Бывший регбист признается, что тот день, когда он узнал о смертельном диагнозе, стал самым темным в его жизни. Ведь болезнь нейронов, вызывающая паралич и нарушение работы головного мозга, очевидно, не оставляла мужчине никаких шансов на спасение.

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Неутешительный диагноз Полу поставили после ряда обследований и тестов, когда он пожаловался на проблемы с опорно-двигательным аппаратом: за считанные месяцы британец похудел на 4 килограмма, а к осени уже был вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

Медики были крайне удивлены, когда состояние пациента неожиданно улучшилось: Гилл начал набирать вес, да и двигаться ему стало значительно легче. Консилиум принял решение провести повторные тесты, чтобы выяснить, что именно с ним происходит.

25 января британца шокировали новостью о том, что у него на самом деле миопатия, вызванная побочными эффектами от статинов — лекарств для снижения холестерина. Поскольку Пол прекратил принимать препараты после того, как ему поставили первый диагноз, это помогло организму постепенно восстановиться.

"Отказ от статинов стал, пожалуй, лучшим решением в моей жизни. Тот препарат влиял на мои мышцы и был причиной всех симптомов. Сейчас я чувствую себя так, будто меня выпустили из камеры смертников. Откровенно говоря, это действительно какое-то чудо", — делится эмоциями Хилл.

25 января британца шокировали новостью о том, что у него на самом деле миопатия, вызванная побочными эффектами от статинов Фото: SWNS

Врачи уверяют, что со временем его состояние полностью нормализуется.

"Говорят, что миопатию можно полностью вылечить. Конечно, в моем возрасте 100% успех маловероятен, но я был бы на седьмом небе от счастья, если бы мне удалось восстановиться хотя бы на 80%", — добавляет он.

Напомним, ранее Фокус писал, как в Хмельницком мужчине вырезали здоровый глаз из-за врачебной ошибки. Хирург перепутала опухоль с язвой роговицы, поставила неправильный диагноз и провела неправильную операцию. В киевском Институте нейрохирургии пациента повторно прооперировали и удалили злокачественное образование.