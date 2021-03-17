В Хмельницком врачи удалили пациенту здоровый глаз, перепутав диагноз

Хирурги поспешили с операцией и нанесли непоправимый ущерб здоровью мужчины.

В Хмельницком врачи вырезали пациенту здоровый глаз, не распознав симптомы опухоли. Об этом стало известно журналистам "ТСН".

История Василия началась два года назад и продолжается по сей день. Как рассказала дочь Алла Племьяник, хмельницкие врачи поставили мужчине неправильный диагноз: язву роговицы. Хирург провел операцию и удалил "загнивший" глаз, но оказалось, что орган был совершенно здоровым, а на него долгое время давила опухоль.

Она росла в голове Василия не менее 15 лет, со временем поразила горло и правую ноздрю. Пациента перевели в киевский Институт нейрохирургии, чтобы удалить опухоль. Операция прошла успешно, врачи дают позитивные прогнозы, а сам мужчина чувствует себя хорошо. У него есть шансы полностью восстановить здоровье, однако глаз уже не вернуть.

Заведующий отделением субтенториальной нейроонкологии Владимир Федирко удивился изначальному диагнозу. По его словам, у Василия были все симптомы, указывающие на опухоль, а не на проблемы с глазом. К тому же, столь опасную операцию провели без предварительных исследований КТ и МРТ.

"Любой врач, в том числе семейный, такие базовые знания имеет и мог бы заподозрить. А в случае, если не понимает, то отправить на второе звено", — подчеркнул Федирко.

В Институте нейрохирургии добавили, что примерно четверых из десяти пациентов доставляют к ним с неправильными диагнозами. Медицинский юрист Елена Бабич советует в случае тяжелого заболевания проконсультроваться хотя бы с двумя разными врачами — так можно снизить риск медицинской ошибки.

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